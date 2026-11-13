Elazığ'da çocuğunun önünde eşini öldüren askeri personele 24 yıl hapis

Olay ve soruşturma

Elazığ Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta 30 Mayıs tarihinde bir sitenin 5. katında meydana gelen olayda, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Çelik ile eşi Derya Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken evde bulunan 4 yaşındaki çocuk gözleri önünde, Murat Çelik tarafından eşine tabancayla peş peşe ateş edildi. Ağır yaralanan Derya Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi ve dosya kamu davasına dönüştü.

sanığın gözaltı ve yargılanma süreci:

Olayın ardından emniyete teslim olan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. İddianamede kasten öldürme suçu ile haklarında dava açılan Murat Çelik'in yargılanması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya sanık, avukatı ile öldürülenin yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme sürecinde deliller, tanık beyanları ve olay yeri inceleme raporları değerlendirildi.

sanığın savunması ve mahkeme kararı:

Duruşmada söz alan Murat Çelik, eyleminden dolayı pişman olduğunu belirterek, 'Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı' şeklinde ifadeler kullandı. Savunmasında evlilikleri boyunca yaşadıklarını ayrıntılı biçimde anlattı; hakaretler, boşanma girişimleri ve aile içi sorunlardan söz etti. Olay anını tarif ederken, 'gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum' dedi. İddianamede ise 8-9 el ateş edildiği kaydedildi.

Sanık, evlilik süresi boyunca yaşanan kavgalar, izin dönemleri ve aile içi ilişkinin zorluklarına vurgu yaptı; çocukla ilgili anlaşmazlıklar ve kayın aile ile yaşadığı kopuklukları anlattı. Mahkeme, tüm savunma ve delilleri değerlendirdikten sonra Murat Çelik'i eşi Derya Çelik’i kasten öldürme suçundan suçlu bularak 24 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Karar duruşmasında zanlının pişmanlık beyanları ile savunmaları tutanaklara geçti; mahkeme, mevcut delil durumu ve olayın vasfı gözetilerek hükmünü açıkladı. Yargı sürecine ilişkin hakların kullanımı ve olası temyiz süreçleri taraflara hatırlatıldı.

Çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanık: "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım"