Malatya'da S-70 kazasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştı

Malatya'da arama çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

kaza ve kayıplar:

Kazanın yaşandığı bölge Samanköy olarak tespit edildi; olay 12 Kasım saat 18.45 civarında gerçekleşti. Helikopterin tipi olarak S-70 belirtilirken, kazada yaşamını yitiren asker sayısı 4 olarak kaydedildi.

bölgede yürütülen çalışmalar:

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve tarama çalışması başlattı. Ekipler, helikoptere ait parçaları ve kazayla ilgili bulguları tespit etmek için sahada inceleme yapıyor ve bölgeyi güvenlik altına alıyor.

MALATYA’NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN POLİS EKİPLERİNİN BÖLGEDE BAŞLATTIĞI ARAMA VE TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.