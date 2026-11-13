Antalya Serbest Bölgesi 39'unda: liman bağlantısı ve yat üretiminde öne çıkıyor

Türkiye’de kurulan ilk serbest bölgelerden biri olan Antalya Serbest Bölgesi, 39’uncu yılını geride bırakırken bölgesel ekonomi ve uluslararası ticaretteki konumunu sürdürmeyi hedefliyor. Antalya-Kemer karayolu kenarında, Antalya Limanı bitişiğinde yer alan ve 782.482 metrekarelik alana sahip bölge, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla üretim odaklı bir merkez kimliği taşıyor.

konum, yönetim ve altyapı:

Bölgenin altyapı finansmanı, kurucu ve işletici şirket olan ASBAŞ Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından sağlanıyor; üstyapı yatırımları ise yatırımcı firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığına bağlı Serbest Bölge Müdürlüğü ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü kesintisiz hizmet sunuyor. Bölge, tamamlanmış elektrik, su ve telekomünikasyon altyapısı, yollar, yeşil alanlar ve arıtma tesisi ile üretim faaliyetlerini destekliyor; deniz yoluyla yükleme ve boşaltma imkânı ise 1998’den beri hizmet veren rıhtım sayesinde sağlanıyor.

sektör dağılımı ve ekonomik performans:

2026 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla bölgede 77 firma faaliyet gösteriyor ve toplam istihdam 7.164 kişi olarak kaydedilmiş durumda. Firmaların sektör dağılımı; 44 yat sektörü, 11 elektronik, 5 makine ve inşaat, 4 medikal, 2 maden, 2 tarım, 2 tekstil ve 7 diğer sektör şeklinde. Bölgenin 2025 sonunda 1.165 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin, 2026'da yüzde 4 artışla 1.211 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.

OECD ülkeleriyle yapılan ticaret hacmi toplamın %58'ini oluştururken, bölgede sanayi grubu imalat faaliyetlerinin oranı %97 olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %170; bu performans Antalya Serbest Bölgesi’nin ihracat odaklı üretim yapısını ortaya koyuyor.

Denizcilik sektöründeki gelişmelere paralel olarak 2000’lerden bu yana mega yat üretimine gelen yatırımlar, bölgeyi Türkiye’nin önde gelen yat üretim merkezlerinden biri haline getirdi. Antalya’nın turizm kimliğiyle uyumlu bir anlayış benimsenerek, çevresel etkileri gözeten, görüntü ve gürültü kirliliği yaratmayan sektörlere öncelik veriliyor. Böylece yat imalatı başta olmak üzere medikal, elektronik, tekstil, tarım, maden, makine ve inşaat gibi çeşitli üretim dalları bir arada bulunuyor.

Altyapı yatırımları da sürdürülebiliyor: 2017–2025 döneminde yapılan toplam altyapı yatırımı 24 milyon dolar olarak kaydedilirken, 2026 yılında eklenen 2,4 milyon dolar ile toplam yatırım tutarı 26,2 milyon dolara ulaştı. Havalimanına ve kent merkezine yakınlığı, liman bağlantısı ve sektörel uzmanlaşması sayesinde bölge, yerli ve yabancı yatırımcılara avantajlı bir üretim ve ticaret platformu sunuyor.

39 yıllık deneyimiyle Antalya Serbest Bölgesi, sahip olduğu ulaşım ve lojistik avantajları ile altyapı birikimini yatırım ortamını güçlendirmek için kullanmaya devam ediyor. Bölge yönetimi ve yatırımcılar, ihracat odaklı üretim modelini ve deniz bağlantılı lojistik kapasitesini ön plana çıkararak rekabetçi konumu korumayı amaçlıyor.

TÜRKİYE'DE KURULAN İLK SERBEST BÖLGELERDEN OLAN VE ULUSLARARASI TİCARETİN, YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELEN ANTALYA SERBEST BÖLGESİ 39'UNCU YILINI KUTLUYOR