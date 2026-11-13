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Yavru ayının Yalova'da araç çarpmasıyla ölümü yaban hayatı risklerini gündeme getirdi

Yalova Armutlu kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya seyir halindeki araç çarptı; ağır yaralanan ayı telef oldu, ekipler cesedi aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yavru ayının Yalova'da araç çarpmasıyla ölümü yaban hayatı risklerini gündeme getirdi

Yavru ayının Yalova'da araç çarpmasıyla ölümü yaban hayatı risklerini gündeme getirdi

Yalova-Esenköy hattındaki ulaşım güzergâhında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yavru ayıya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yavru ayı kısa süre içinde telef oldu. Olayın yaşandığı bölgenin Yalova Armutlu kara yolu üzerinde, Şenköy ile Kocadere arasındaki kesit olduğu bildirildi.

olayın seyri:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yavru ayı yola aniden çıktı ve seyir halindeki araç kaçınma imkânı bulamadan çarptı. Çarpmanın ardından bölgeye intikal eden ekipler tarafından ölü ayı tespit edilip alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından kazaya dair başka bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

sürücülere ve yerel halka uyarı:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü yetkilileri, özellikle ormanlık ve kırsal alanlardan geçen yollarda sürücüleri yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, gece ve alacakaranlık saatlerinde hızın azaltılması, kısa aralıklarla araç farlarının kontrol edilmesi ve yaban hayatı bölgelerinde uyarı işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

YALOVA ARMUTLU KARA YOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ARACIN ÇARPTIĞI YAVRU AYI TELEF...

YALOVA ARMUTLU KARA YOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ARACIN ÇARPTIĞI YAVRU AYI TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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