Ordu kivi üretimi hızla genişliyor, hasat başladı

ordu'da coğrafi işaretli kivi sezonu açıldı

Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekimi yapılan kivi, bugün fındığın ardından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor. Bu yıl coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinde hasat sezonu başladı. İlde üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte ürün, hem üreticilere ek gelir sağlıyor hem de pazarda kendine özgü yeriyle dikkat çekiyor.

üretim, rekolte ve ekonomik beklenti:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kivi üretimi bugün 4 bin 11 dekar alanda gerçekleştiriliyor. Bu yıl yapılan değerlendirmelere göre rekoltenin 9 bin 370 ton olması bekleniyor; geçen yıla göre bu miktarda yüzde 51 artış öngörülüyor. Hasadın il ekonomisine katkısının ise yaklaşık 375 milyon lira olması tahmin ediliyor.

İl Müdürü Bayram Ay, kivi üretiminin son yıllarda alan bazında arttığını ve desteklerin etkisine işaret ederek Bakanlık, DOKAP, Dünya Bankası ve diğer bütçe sahibi kuruluşların katkılarıyla son 5 yılda önemli gelişme kaydedildiğini belirtti. Ay, "Kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü artıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019 yılında İl Müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır. Bu yönüyle Ordu kivisi coğrafi işaretli bir üründür ve kalitesiyle ön plandadır" dedi.

üreticinin gözlemi ve hasat süreci:

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde üretici Mustafa Hekim'in bahçesinde düzenlenen hasat programına Ordu Valisi Muammer Erol ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. 16 yıldır kivi üretimi yapan Hekim, 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını, kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu ve hasadın 20-25 kişiyle bir günde tamamlandığını söyledi.

Hasatta çalışan işçiler, kivi toplamanın fındığa göre daha kolay ve eğlenceli olduğunu, sıcak yaz dönemindeki sıcaklığın üretimi olumsuz etkilemediğini ve Ordu kivisinin lezzetinin öne çıktığını ifade ettiler. Üreticiler, bahçe bakımının zahmetli olduğunu ancak ekonomik getirinin tatmin edici olduğunu vurguladı.

Bu yıl ilde yeni tesis kurulumlarına da devam ediliyor; Bakanlığın kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında dört bahçede daha kivi tesisi kurulması planlanıyor. İl tarım yetkilileri, üretim alanlarının genişlemesinin ve depolama ile pazarlama açısından sağlanan iyileştirmelerin Ordu kivisinin ticari değerini artırdığını belirtiyor.

Hasat programına Perşembe Kaymakamı Burak Akeller, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayrak, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Çınbırtoğlu, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan da katıldı.

İl müdürlüğü yetkilileri ve üreticiler, coğrafi işaretli Ordu kivisinin kalite özellikleri ve artan üretim kapasitesiyle bölge tarımına katkısının süreceğini belirterek üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı