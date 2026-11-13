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yeşilyurt görgü tanığı: alevler pencerelere kadar ulaştı

Yeşilyurt'ta 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında görgü tanığı Bekir Karaca, 'alevler pencerelere kadar ulaştı' diyerek yaşananları anlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

yeşilyurt görgü tanığı: alevler pencerelere kadar ulaştı

Yeşilyurt'ta helikopter kazası: görgü tanığının anlattıkları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasını gören mahalle sakini Bekir Karaca, olaya ilişkin korku dolu anları aktardı. Olayın yaşandığı Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Karaca, beklenmedik bir gürültüyle evde oldukları sırada sarsıldıklarını söyledi.

kaza anı ve ilk gözlemler:

Bekir Karaca kazanın ardından pencerelere kadar ulaşan alevler gördüklerini belirterek, "Alevler pencerelere kadar ulaştı" ifadesini kullandı. Evde otururken aniden büyük bir ses duyduklarını, sesin hemen ardından yangın alevlerinin göründüğünü anlattı. Olay yerine yaklaşılamadığı için gelişmeleri ve müdahaleyi uzaktan takip ettiklerini söyledi.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve bölgedeki uçuş yoğunluğu:

Karaca, mahalle sakinlerinin yardım etmek amacıyla olay yerine koştuğunu ancak müdahale edilebilecek bir durum olmadığını ifade etti. Bölgenin sık sık helikopterlerin geçtiği ve eğitim uçuşlarının yapıldığı bir alan olduğuna dikkat çeken tanık, helikopterlerin geçişleri sırasında evlerin pencerelerinin dahi sallandığını belirtti. Kazanın ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor ve mahallede güvenlik ile müdahale çabaları yoğunlaşmış durumda.

YEŞİLYURT İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN BÖLGEDE...

YEŞİLYURT İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN BÖLGEDE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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