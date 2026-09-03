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Elazığ’ın mirası yeni müzede gelecek kuşaklara taşınıyor

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi açıldı; binlerce yıllık mirası yansıtan 2 bin eser, çağdaş sergileme ve Çaydaçıra bölümüyle ziyaretçileri bekliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Elazığ’ın mirası yeni müzede gelecek kuşaklara taşınıyor

Elazığ arkeoloji ve etnografya müzesi hizmete girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılan Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, şehrin ve Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel birikimini bir araya getiriyor. Açılışa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları de katıldı. Müze, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanmış sergileme düzeni ve kapsamlı koleksiyonuyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Koleksiyon ve sergileme:

Müzenin üç ana bölümünde toplamda yaklaşık 2 bin eser ziyaretçiyle buluşuyor. Arkeoloji bölümünde 6 salon ve 51 vitrin içinde 934 arkeolojik eser bulunuyor; sergilenen parçalar Paleolitik Çağ’dan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç Çağlarından Urartu ve Demir Çağı’na; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar uzanıyor. Etnografya bölümünde 482 eser 23 vitrinde, sikke bölümünde ise 522 sikke 5 vitrinde sergileniyor. Koleksiyon, bölgenin tarih boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimlerini ortaya koyuyor.

Müzecilik geçmişi ve mekan seçimi:

Bakan Ersoy, Elazığ’da kurumsal müzeciliğin başlangıcının 1965 yılına uzandığını hatırlattı; ilk müze Harput’taki Alacalı Mescit’te kurulmuş, 1970’lerde Keban Barajı kurtarma kazılarıyla zenginleşmiş, ardından yeni hizmet binasına taşınmıştı. 1982–2016 döneminde kullanılan bu bina, 2016’da Emniyet Müdürlüğüne yönelik terör saldırısında ağır hasar gördü. Depremler de dikkate alınarak, müzeciliğe yakışır, güvenli ve kalıcı bir mekan ihtiyacı doğrultusunda 1885 yapılı Mülkiye İdadisi ve Sultaniye Mektebi binası Bakanlığa devredilerek yeni müze binası haline getirildi.

Çağdaş uygulamalar ve yerel değerler:

Yeni müze, çağdaş teşhir teknikleri ve dijital uygulamalarla ziyaretçinin Elazığ’ın tarihini kronolojik ve bütüncül biçimde takip etmesini hedefliyor. Bakan Ersoy, müzelerin artık yalnızca eser vitrinleri değil; bilimsel araştırma, eğitim, kültür, sanat ve toplumsal buluşma merkezleri olduğunu vurguladı. Müze ayrıca Elazığ’ın yaşayan kültürel simgelerinden Çaydaçıraya özel bir bölüm ayırarak geleneksel kıyafetler, sözlü kültür ve görsellerle yerel belleği görünür kılıyor.

Ersoy, müzenin hem gelecek kuşaklara miras aktarımı hem de şehrin kültür turizmine katkı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış programının ardından Bakan Ersoy, Harput İç Kale incelemelerinde bulunarak burada Harput İç Kale Fetih Mescidinin açılışını gerçekleştirdi ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığı ile Elazığ Valiliği ziyaretleri kapsamında il değerlendirme ve turizm toplantılarına katıldı.

Elazığ’ın binlerce yıllık hikayesi yeni müzede hayat buldu

Elazığ’ın binlerce yıllık hikayesi yeni müzede hayat buldu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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