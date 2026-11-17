Ford Otosan COP31'de elektrifikasyonu ekosistem olarak tartıştı

Ford Otosan, 16 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31 programında, Türkiye ve Romanya'daki üretim ve mühendislik deneyimini "Araçların Ötesinde: Bir Ekosistem Dönüşümü Olarak Elektrifikasyon" başlıklı panelle paylaştı. Koç Holding'in Küresel İş Ortağı olduğu zirvedeki etkinlik, şirketin üretim, enerji ve finansman eksenlerini bir arada ele alma çağrısını merkezine aldı.

Panel, Yeşil Alan'daki Koç Teknoloji ve İnovasyon Pavilyonu'nda Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt'un moderatörlüğünde gerçekleşti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski ve LG Energy Solution Dış İlişkiler Müdürü Kwanhwi Kim'in katılımlarıyla, sanayi-siyaset-enerji-tedarikçi üçgeninde uygulanabilir adımlar masaya yatırıldı.

Üretim ve mühendislik bağlarının rolü:

Ford Otosan, Kocaeli fabrikalarında Transit ve Custom ailelerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını, Craiova'da ise Courier ve Puma ailelerinin tüm versiyonlarını üretiyor. Şirketin Romanya’daki Craiova tesisinde yer alan batarya montaj hattı da elektrikli araç üretimini destekliyor. Bu yapı, şirketin "Made with Europe" yaklaşımının temelini oluşturuyor; Türkiye'deki mühendislik ve tedarikçi birikimi ile Romanya'daki üretim yetkinlikleri birbirini tamamlıyor.

Etkinlikte, üretimin dönüşümünün yalnızca fabrikalardaki teknoloji değişikliği olmadığı; aynı zamanda enerji altyapısı, tedarik zinciri ve finansman modellerinin eş zamanlı olarak şekillendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Politika, finansman ve enerji uyumu:

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt panelde şu noktaları ifade etti: "İklim hedefleri yatırım kararlarına dönüşmeli. Bir teknolojinin çalışıp çalışmadığının yanı sıra, onu kimin finanse edeceğini, hangi altyapıya ihtiyaç duyduğunu ve tedarikçilerin bu dönüşümü bizimle birlikte gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini de sormalıyız. Elektrifikasyon, yollara elektrikli araç çıkarmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor."

Özyurt ayrıca dönüşümün ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olabilmesi için üretilecek araçların yanı sıra üretim biçimlerinin de değişmesi gerektiğini belirterek, "Elektrifikasyon; üretimde, enerji altyapısında, batarya değer zincirlerinde ve politika çerçevelerinde, finansman ve teşviklerle birlikte eş zamanlı ilerleme gerektiriyor" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, çevresel performansın pazara erişim koşulu haline geldiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Rekabet gücümüzü ortaklığımız üzerine inşa etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Avrupa’dan söz ederken Türkiye bunun doğal bir parçasıdır. Gümrük Birliğimiz bir serbest ticaret anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birbirine bağlı pazarlarımız var; düzenlemelerimiz ve kurallarımız uyumlu. Birlikte üretiyor, birlikte yatırım yapıyoruz. Yeşil bir gelecek istiyorsak hibrit ve elektrikli araçlarda pazara erişimi kısıtlamamalıyız."

Maria Luisa Wyganowski, küçük tedarikçilerin teknik kapasite ve yatırım hazır projelere erişimi konusunda destek ihtiyacına dikkat çekti ve Kasım 2027'ye kadar bir grup tedarikçinin enerji ihtiyaçları ve emisyon kaynaklarının değerlendirileceği bir hedefi paylaştı. Wyganowski, "Bu unsurların hepsinin aynı anda koordine edilmesini sağlamalıyız. Çünkü bunlardan biri eksik olduğunda dönüşümün tamamı daha maliyetli hale geliyor ve süreç yavaşlıyor. Sanayi planlaması ile enerji planlaması birlikte ilerlemeli" dedi.

LG Energy Solution'dan Kwanhwi Kim ise batarya üreticilerinin sorumluluğunun hammadde tedarikinden geri dönüşüme kadar uzandığını belirterek, veri odaklı şeffaflık çağrısı yaptı: "Üreticiler artık yalnızca neyi ürettiklerini değil, nasıl ürettiklerini de verilerle ortaya koymalı. Hedefimiz yalnızca daha fazla veri toplamak değil; karşılaştırılabilen ve birbiriyle ilişkilendirilebilen veriler elde etmek. Uçtan uca izlenebilirlik, malzeme tedarikçilerinden batarya ve araç üreticilerine, geri dönüşüm ve yeniden kullanım şirketlerine kadar herkesin ortak çalışmasını gerektiriyor." Kim, 2027 için batarya pasaportu hedefini somut bir çıktı olarak gördüklerini söyledi.

İki panel, tek vizyon:

Ford Otosan, COP31'de ev sahipliği yaptığı iki panelle ekosistem yaklaşımını hem tedarikçi dönüşümü hem de üretim-enerji-finansman ekseninde ele aldı. İlk panel tedarikçilerin yatırım yapabilmesini mümkün kılacak satın alma koşulları, veri ve finansman unsurlarına odaklanırken, ikinci panel üretim bağları, enerji altyapısı ve politika koordinasyonunu tartıştı. Şirket, sürdürülebilirlik vizyonu "Gelecek Şimdi" doğrultusunda elektrikli ticari mobiliteyi; fabrikaların, tedarikçilerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını birlikte gözeterek geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

COP31 oturumu, üretimin jeopolitik ve ticari bağlarla örülü olduğunu gösterdi; katılımcıların ortak görüşü, elektrifikasyonun başarılı olması için politika yapıcılar, enerji sağlayıcıları, üreticiler ve tedarikçilerin eş zamanlı ve koordine adımlar atması gerektiği yönünde oldu.

FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ GÜVEN ÖZYURT’UN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ PANELE TİCARET BAKAN YARDIMCISI MUSTAFA TUZCU, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU İŞ BİRLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANI MARİA LUİSA WYGANOWSKİ VE LG ENERGY SOLUTİON DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ KWANHWİ KİM KATILDI.