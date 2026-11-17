DTO yönetimi kent paydaşlarıyla yoğun istişare sürdürüyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcileriyle aralıksız görüşmeler gerçekleştiriyor. Yapılan kabuller ve ziyaretlerde, kentin ekonomik gelişimi, sektörlerin beklentileri, iş birliği imkânları ve yeni dönem projeleri ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

Odasının seçimlerini tamamlayıp 2026-2030 çalışma dönemine hızlı başlayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, hem kurum içi hem saha temaslarıyla Denizli’nin ticari ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak adımları öne çıkarmaya devam ediyor. Kent protokolünün DTO’ya gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretleri, yeni dönemin iletişim ve ortak akıl zeminini güçlendirdi.

Kamu ve sivil kuruluşlarla istişare:

Ziyaretlerde, Denizli’nin üretim, ticaret, sanayi, ihracat ve istihdam potansiyelinin nasıl daha ileri taşınabileceği üzerinde duruldu. Başkan Erdoğan, şehirdeki kurumlar arası koordinasyonun ve ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı ve DTO olarak üyeler, kamu kurumları ve kent dinamikleriyle güçlü bir iletişim içinde olunacağını belirtti.

DTO heyeti, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’i valilik makamında ziyaret ederek kent, sektörler ve oda projeleri hakkında istişarede bulundu ve valiye yağlı boya bir tablo hediye etti. Ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Saha çalışması, sektör buluşmaları ve bankalarla temas:

Başkan Erdoğan, üyelerle ve esnafla doğrudan görüşmeler yaparak iş yaşamının nabzını tutuyor; firmaların ihtiyaç ve beklentilerini yerinde dinliyor. DTO, meslek komiteleriyle düzenli toplantılar yaparken, kamu ve özel sektör bankalarının müdürlerinin hayırlı olsun ziyaretlerini de kabul etti.

Turizm sektörüne dair gündem kapsamında DTO, Denizli Turizm Master Planı sunumunun gerçekleştirildiği toplantılara katıldı. Bu çerçevede, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda sektörün planlama ve beklentileri masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan, ziyaretlerinde kendileriyle görüşen paydaşların değerlendirmelerini değerli bulduklarını ifade ederek, hem sahada hem kurumlar arası temaslarda aktif bir çalışma dönemi yürüteceklerini vurguladı. DTO yönetimi, kentin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlarla el birliğiyle hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN; KAMU KURUMLARI, MESLEK KURULUŞLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR. GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARET VE KABULLERDE DENİZLİ’NİN EKONOMİK GELİŞİMİ, SEKTÖRLERİN BEKLENTİLERİ, İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI VE YENİ DÖNEM PROJELERİ ELE ALINIYOR.