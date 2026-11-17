Eskişehir'de ESO ve THK arasında iş birliği görüşmeleri

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş liderliğindeki heyet, Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan'ı ziyaret ederek kentte havacılık alanında ortak çalışma olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

Toplantıda, Eskişehir’in havacılık potansiyeli ön plana çıkarıldı. Heyet ve THK temsilcileri, uçuş seferlerinin düzenlenmesi, mevcut faaliyetlerin genişletilmesi ve bu alanda atılabilecek somut adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Görüşme esnasında kurumlar arası iş birliğinin nasıl yapılandırılabileceği, eğitim ve altyapı ihtiyaçları ile ortak proje modelleri tartışıldı. Katılımcılar, bölgesel avantajların değerlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Tesiste inceleme ve kapanış:

Program kapsamında ESO heyeti, THK tesislerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde gördü ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Güven Erdoğan, Bülent Ayva, Evren Şahin, Furkan Ay, Rıza Zeydan ile Meclis Kâtip Üyesi Didem Tenekecioğlu Ayvacı katıldı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından tamamlandı ve taraflar geleceğe dönük iş birliği fırsatlarını takip etme kararı aldı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ VE BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRK HAVA KURUMU (THK) ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANI GÖKHAN ÇALIŞKAN’I ZİYARET ETTİ.