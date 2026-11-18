olay yeri ve ilk bulgular:

Yozgat il merkezi Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yapılan ilk kontrollerde O.K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

inceleme başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı ve olayın nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elektrik panoları ve enerji hatlarıyla ilgili müdahalelerde, yetkili kişiler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmadan müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

YOZGAT'TA 18 YAŞINDAKİ GENÇ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ.