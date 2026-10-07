Şalvarlar, müzik ve imece: Duraklı'da kış hazırlığı

Duraklı'da şalvarlı kış hazırlığı buluşması

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Duraklı Mahallesinde düzenlenen etkinlikte kadınlar geleneksel kıyafetleri olan şalvarlarını giydi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Anne Şehir’le Köyde Kış Hazırlığı" adıyla organize edilen programda hem hareketli bir başlangıç yapıldı hem de kışlık yiyecekler imeceyle hazırlandı.

egzersiz ve dans:

Gün, Anne Şehir antrenörlerinin yönlendirdiği egzersizle başladı. Alandaki kadınlar müzik eşliğinde hareket ederek dans etti; hem spor yapıp enerji depoladılar hem de bir arada olmanın keyfini yaşadılar.

imeceyle kış hazırlıkları:

Egzersizin ardından katılımcılar atölye çalışmalarına geçti. Etkinlikte elma sirkesi, turşu ve menemenlik sos hazırlama atölyeleri düzenlendi; ürünler kış boyunca tüketilmek üzere geleneksel yöntemlerle birlikte hazırlandı. Katılımcılar hem üretim sürecini paylaştı hem de imece kültürünü yaşattı.

yöresel lezzetler ve çocuk etkinlikleri:

Etkinlik alanında kazanlarda haşlanan mısır ve gözleme ikram edildi; hazırlıkların ardından kadınlar yöresel tatları birlikte tadarak sohbet etti. Çocuklar için ayrılan alanda çeşitli etkinlikler düzenlendi ve anneler atölyelerdeyken çocuklar güvenli bir ortamda vakit geçirdi.

Gündüz boyunca programı takip edenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da vardı. Soba atölyeleri dolaşıp katılımcılarla sohbet etti. Gün, kış hazırlıkları, yöresel kıyafetler, müzik ve oyunlarla köy yaşamına ilişkin renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİ DURAKLI MAHALLESİ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ŞALVARLARINI GİYEN KADINLAR, MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS EDİP EGZERSİZ YAPTI, ARDINDAN İMECE USULÜYLE KIŞLIK HAZIRLIKLARA KATILDI.