Elmadağ'da skunk operasyonu: 1 şüpheli gözaltında

operasyonun özeti:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen çalışmada, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Ş.D. isimli şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilenler ve arama detayları:

Dün şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 kilo 600 gram skunk, 1 adet ruhsatsız 9 mm'lik tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konuldu ve bulunduğu ortamda yapılan inceleme ile deliller koruma altına alındı.

soruşturma ve jandarmanın açıklaması:

Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı, şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Soruşturma Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE, ANKARA’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN, NAKLEDEN VE KULLANAN KİŞİLERE YÖNELİK İCRA EDİLEN OPERASYON SONUCUNDA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.