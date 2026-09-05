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Elmadağ'da takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Samsun yolu Ankara istikametinde kontrolü kaybeden 06 HE 0904 plakalı otomobil takla attı; kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elmadağ'da takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Samsun yolu Ankara istikametinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olayda 06 HE 0904 plakalı araçta bulunan kişilerden 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı. Yetkililer, Samsun yolu gibi ana arterlerde hız ve dikkat kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE BİR ARACIN SEYİR HALİNDEYKEN TAKLA ATMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN...

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE BİR ARACIN SEYİR HALİNDEYKEN TAKLA ATMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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