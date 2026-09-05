Adıyaman'da gazeteci Harun Yumrutepe kazada yaşamını yitirdi

Adıyaman’da yayın dünyasını sarsan kaza

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında gazeteci ve televizyon program yorumcusu Harun Yumrutepe ağır yaralandı. Olay, Çat Barajı yakınlarında gerçekleşti ve bölgedeki yetkililer ile sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi.

Kaza koşulları:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün henüz netleşmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Yumrutepe kazada ağır yara aldı; olay yerindeki ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gerçekleştirdi.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Yumrutepe, yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak jandarma ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Gazetecinin kimliği ve kazanın ayrıntılarıyla ilgili resmi açıklamalar beklenirken, yetkililer bölgedeki güvenlik ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Kaza, yerel medya ve meslektaşları arasında derin üzüntü yarattı.

ADIYAMAN’DA GAZETECİ VE TELEVİZYON PROGRAM YORUMCUSU HARUN YUMRUTEPE, GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.