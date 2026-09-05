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Niksar şelalesinde serinlemek isteyen iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Akgüney köyü Şelale mevkisinde serinlemek için suya giren 17 ve 18 yaşındaki iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:47

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niksar şelalesinde serinlemek isteyen iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Olay, saat 16.00 sıralarında Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyü Şelale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Karaman (17) ile kardeşi Remzi Karaman (18) serinlemek amacıyla dere içindeki şelaleye girdi.

Yüzme bilmedikleri öğrenilen kardeşler bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Bölgeden gelen ihbar üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı.

arama ve müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında, AFAD ekiplerinin yürüttüğü müdahale sonucu iki kardeşin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Kaynaklarda isimlere ilişkin bazı farklılıklar görüldü; ilk gelen bilgilerde kardeşlerin Uğur Karaman (17) ve Remzi Karaman (18) olduğu bildirilirken, arama sonucu çıkarılan cesetlerle ilgili bazı aktarımlarda ise Memduh ismi yer aldı.

sonuç ve soruşturma:

Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN ŞELALEYE GİREN 17 VE 18 YAŞINDAKİ İKİ KARDEŞ BOĞULARAK...

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN ŞELALEYE GİREN 17 VE 18 YAŞINDAKİ İKİ KARDEŞ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ. KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİ AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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