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Kozan'da duyma ve konuşma engelli adama saldırı sonrası şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzde 45 engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş’ı darbeden 19 yaşındaki C.D., gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da duyma ve konuşma engelli adama saldırı sonrası şüpheli serbest bırakıldı

Olayın ayrıntıları:

Olay, 2 Eylül Perşembe günü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Feke ilçesi Suçatı Mahallesi nde yaşayan ve yüzde 45 duyma ve konuşma engelli olan 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş, erzak ve alışveriş için Kozan’a gitti. Alışveriş sonrası Feke'ye dönen Sonbaş’ın ailesi, yüzünde ve göz çevresinde darp izleri gördü.

Aile, Sonbaş’ı hemen sağlık kuruluşuna götürerek darp raporu aldırdı. Acil serviste yapılan kontrollerin ardından Muhammed Sonbaş taburcu edildi.

Soruşturma ve serbest bırakılma:

Sonbaş’ın ailesinin başvurusu üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 yaşındaki şüpheli C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi’nde yakalandı.

Şüpheli C.D.'nin ifade işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın savcılık tarafından sürdüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili resmi mercilerden yapılan başvuru ve alınan darp raporu, soruşturmanın temel belgeleri arasında yer alıyor. Olayın ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği, savcılık işlemlerinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

DARP EDİLEN MUHAMMED SONBAŞ

DARP EDİLEN MUHAMMED SONBAŞ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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