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Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda tıra çarpan minibüste iki kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda lastiği patlayan tıra arkadan çarpan minibüste 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:43

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 19:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda tıra çarpan minibüste iki kişi yaşamını yitirdi

kaza yerinde yaşananlar:

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Suruç ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, iddialara göre lastiği patlayan tırın yol kenarında beklediği sırada arkasından gelen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya döndü.

Kaza sırasında 27 AIC 420 plakalı Volkswagen marka minibüsü kullanan Sait A. (56) ile 33 BAJ 761 plakalı MAN marka tırı kullanan Beşir D. (45) olay yerindeydi. Minibüsün içinde bulunan Mihriban Aşan (50) ve Bedir Aşan (11) olay yerinde hayatını kaybetti.

yaralıların tedavisi:

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sait A. ve araçta bulunan Felekmiş A. (18), olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili resmi tespitler ve incelemeler sürerken, güvenlik ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

ŞANLIURFA’DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

ŞANLIURFA’DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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