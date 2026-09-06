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Emek karşılığı yüksek fiyat: Şırnak yaylalarında kilogramı 5 bin lirayı bulan organik tereyağı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Gosine yaylasında kadınlar, keçi ve koyun sütünden ürettikleri organik tereyağını kilosu 5 bin-10 bin liradan satıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Emek karşılığı yüksek fiyat: Şırnak yaylalarında kilogramı 5 bin lirayı bulan organik tereyağı

Şırnak yaylalarında geleneksel yöntemle üretilen organik tereyağı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü Gosine yaylasında, ilkbaharda yaylaya çıkan bölge halkı yaklaşık 5 ay boyunca hayvancılık yapıp tereyağı üretiyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı yaylada keçi ve koyun sütünden elde edilen yağlar geleneksel yöntemlerle işleniyor.

üretim süreci:

Berivan olarak anılan kadınlar, çadırlarda kalarak sabahın erken saatlerinde işe başlıyor. Sütün sağılmasından sonra yağ, ilkel yöntemlerle ve keçi postu gibi geleneksel araçlarla çalkalanarak kıvama getiriliyor. Bu zorlu üretim sürecinde emek ve zaman ön planda; bölge kadınları saatlerce çalışarak yağın ulaşılacak kıvama gelmesini sağlıyor.

ekonomi ve yaşam:

Bu yılın yağışlı geçmesiyle verim artışı yaşayan besicilerin yüzü güldü. Elde edilen tereyağının kilogramı 5 bin ile 10 bin lira arasında satılıyor ve birçok aile için temel geçim kaynağı oluyor. Hayvancılıkla uğraşanlar yaylada beş ay kaldıktan sonra sonbaharda köye iniyor; berivanlar şu an yayladaki son günlerini yaşıyor.

Yörede uzun yıllardır hayvancılık yapan Hüseyin Aydemir, yıllardır aynı bölgede olduklarını, bu yıl ilk defa iyi verim aldıklarını ve artık bölgede huzur ve güven olduğunu belirtti. Aydemir, bu gelirin ailelerin geçimini sağladığını ve emeğin karşılığının fiyatlara yansıdığını vurguladı.

Gosine yaylasındaki üretim hem kültürel bir pratik hem de ekonomik bir faaliyettir; kadınların yoğun emeği sayesinde organik olarak sınıflandırılan tereyağı, yüksek fiyata alıcı buluyor ve bölge ekonomisine doğrudan katkı sunuyor.

ŞIRNAK&#039;IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNE BAĞLI BOĞAZÖĞREN KÖYÜ GOSİNE YAYLASINA İLKBAHAR AYLARINDA YAYLAYA...

ŞIRNAK'IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNE BAĞLI BOĞAZÖĞREN KÖYÜ GOSİNE YAYLASINA İLKBAHAR AYLARINDA YAYLAYA ÇIKAN BÖLGE HALKI 5 AY BOYUNCA TEREYAĞI ÜRETEREK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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