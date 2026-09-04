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Konya'da tarla ortasında bir anda yükselen hortum cep telefonuyla kaydedildi

Karatay'a bağlı Karakaya Mahallesi'nde tarla üzerinde aniden oluşan hortum, bir çiftçinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntüler kısa sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Konya'da tarla ortasında bir anda yükselen hortum cep telefonuyla kaydedildi

Konya'da tarlada görülen hortum

Konya merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi sınırlarında, tarım arazilerinin bulunduğu bir tarlada yerden gökyüzüne doğru bir hortum oluştu. Olay, kısa süreli etkili olarak kayda geçti ve bölgedeki tarım arazilerinin üzerinde gözlemlendi.

Çiftçinin kaydettiği anlar

Hortumun oluştuğunu fark eden bir çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, tarlanın ortasında beliren ve hızla göğe doğru yükselen hortumun hareketleri net biçimde görülüyor; olayın süresinin sınırlı olduğu dikkat çekiyor.

Edinilen bilgilere göre, hortum kısa sürede etkisini kaybetti. Olayla ilgili başka ayrıntı ve resmi açıklama metinde yer almıyor.

KONYA&#039;DA TARLADA HORTUM OLUŞTU

KONYA'DA TARLADA HORTUM OLUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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