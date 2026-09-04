Konya'da tarla ortasında bir anda yükselen hortum cep telefonuyla kaydedildi

Konya'da tarlada görülen hortum

Konya merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi sınırlarında, tarım arazilerinin bulunduğu bir tarlada yerden gökyüzüne doğru bir hortum oluştu. Olay, kısa süreli etkili olarak kayda geçti ve bölgedeki tarım arazilerinin üzerinde gözlemlendi.

Çiftçinin kaydettiği anlar

Hortumun oluştuğunu fark eden bir çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, tarlanın ortasında beliren ve hızla göğe doğru yükselen hortumun hareketleri net biçimde görülüyor; olayın süresinin sınırlı olduğu dikkat çekiyor.

Edinilen bilgilere göre, hortum kısa sürede etkisini kaybetti. Olayla ilgili başka ayrıntı ve resmi açıklama metinde yer almıyor.

KONYA'DA TARLADA HORTUM OLUŞTU