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Esnafın taşınma sürecine ara verildi

Malatya'da Dünya Kayısı İş Merkezi ve Şire Pazarı esnafının taşınma sürecinde talep ettiği süreyi Sami Er 30 Ekim'e kadar tanıdı ve destek çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Esnafın taşınma sürecine ara verildi

Esnafın taşınma sürecine ara verildi

Malatya Dünya Kayısı İş Merkezi Tüccarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Güner ve dernek üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya gelerek Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile Şire Pazarı esnafının durumu ve taşınma sürecinin yönetimini görüştü. Toplantıda esnafın mağduriyet yaşamaması için talep edilen süre ve mali destek konuları ön plana çıktı.

Dernek talepleri ve esnafın öncelikleri:

Dernek temsilcileri, Şire Pazarı ve Kayısı İş Merkezi'nde faaliyette bulunan esnafın aynı süreç içinde yer aldığını vurguladı. Mehmet Güner taşınma tamamlanırken esnafın kira ve diğer giderler nedeniyle zor durumla karşılaşmaması için ek süre ve destek istediklerini belirtti. Görüşmede esnafın önceliğinin mevcut işleri bitirebilmek, yeni düzene hazırlanmak ve geçiş sırasında gelir kaybını önlemek olduğu ifade edildi.

Dernek, belediyenin sunduğu çözüm modeline genel destek verdiklerini, ancak uygulama aşamasında esnafın süreye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Talep edilen desteğin kira ve işletme giderlerine yönelik olmasının mağduriyetin önüne geçeceği vurgulandı.

Belediyenin değerlendirmesi ve süre kararı:

Sami Er toplantıda daha önce hazırlanan çözüm formülünü hatırlattı ve süreci takip ettiklerini açıkladı. Başkan Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait 187 dükkân ile Büyükşehir Belediyesine ait 97 dükkân bulunduğunu belirtti ve esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir model üzerinde çalışıldığını söyledi.

Er, belediye olarak esnafın önünü açacak düzenlemeler yaptıklarını, ancak bazı karar değişiklikleri sonrası uygulamada yeniden değerlendirme gerektiğini ifade etti. Esnaf temsilcilerinin taleplerini dikkate alan Başkan Er, esnafın mevcut işlerini tamamlayabilmesi ve yeni düzene hazırlanabilmesi için 30 Ekim'e kadar süre tanınacağını açıkladı.

Toplantı, tarafların sürecin zarar doğurmadan yönetilmesi gerektiği konusunda mutabakata varması ve esnafın destek taleplerinin takip edilmesi kararıyla sonlandı.

ESNAF SÜRE İSTEDİ, BAŞKAN ER 30 EKİM’E KADAR SÜRE VERDİ

ESNAF SÜRE İSTEDİ, BAŞKAN ER 30 EKİM’E KADAR SÜRE VERDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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