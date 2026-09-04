Samsun'da tramvay hattı sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıracak

Samsun şehir hastanesi tramvay hattı için temel atıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın temel atma töreninde şehir için önem taşıyan ulaşım yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı. Doğan, yeni hattın devreye girmesiyle kent içi ulaşım kapasitesinin artacağını belirtti.

hatın teknik ve coğrafi kapsamı:

Doğan, mevcut raylı sistemin 35,5 kilometre olduğunu, bu hatta ilave edilecek 13 kilometrelik yeni hat ile ağın genişleyeceğini vurguladı. Proje kapsamında olacak hat, 16 duraktan oluşacak ve iki kola ayrılarak bir kolu Şehir Hastanesi'ne; diğer kolu ise İlkadım Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü civarına kadar ulaşacak şekilde planlanıyor.

Bu güzergâhın tamamlanmasıyla saatte 15 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Belediye yönetimi, hattın özellikle şehir hastanesine erişimi kolaylaştırarak bölgedeki sağlık hizmetlerine ulaşımı daha erişilebilir hâle getireceğini belirtti.

belediye hedefleri ve toplumsal vurgu:

Doğan, konuşmasında şehir düzeni, hizmet kalitesi ve vatandaş konforunu ön plana alan bir büyüme anlayışını sürdürme niyetlerini açıkladı. Şehrin bugün olduğu gibi yarın da tercih edilir olmasını hedeflediklerini ifade ederken, bu yatırımların vatandaşın hayatına doğrudan yansıyacağını söyledi.

Sağlık hizmetlerine erişimin önemine dikkat çeken Doğan, şehrin sağlık altyapısına yapılan katkılara da değindi: "Şehrimize kazandırdığımız 100 yeni ambulansla acil sağlık hizmetlerimizin gücünü artırırken, bugün temelini atmakta olduğumuz bu hatla da sağlık hizmetlerine ulaşımı daha kolay ve erişilebilir bir hâle getirmiş oluyoruz."

Başkan Doğan sözlerini, "Samsun’un en büyük gücü, birlik ve beraberliğidir" ifadeleriyle tamamladı ve kentin bölgesel konumunu güçlendirecek yatırımlara devam edeceklerini belirtti. Temel atılan hat projesinin, yalnızca raylı sistemin genişlemesi değil; şehrin gelişim yönü ve ulaşım vizyonuna yapılan stratejik bir katkı olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, projenin ilerleyen aşamaları ve inşaat takvimiyle ilgili detayların önümüzdeki dönemde paylaşılacağını açıkladı. Hattın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların hastanelere, eğitim ve yaşam alanlarına erişiminde somut kolaylıklar bekleniyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI İLE BİRLİKTE SAATTE 15 BİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİNE ULAŞMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "SAMSUN'UN EN BÜYÜK GÜCÜ, BİRLİK VE BERABERLİĞİDİR" DEDİ.