Emekliler meclisi Nilüfer'in kentsel geleceği için güç birliği yaptı

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi, 2026-2027 çalışma döneminin açılışını Cumhuriyet Mahallesi Olgun Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantı, meclis üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla yapıldı; gündemde kentteki çevresel riskler, ortak akılla yönetim ve yeni dönemin çalışmaları vardı.

Açılışta kimler vardı:

Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Temel Güzelsoy ile meclis üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsili katıldı. Açılış konuşmaları, yeni dönemde önceliklenecek alanlara ilişkin beklenti ve taahhütlerin paylaşılmasıyla sürdü.

Sivil dayanışma ve çevre vurgusu:

Etkinlikte konuşan Şadi Özdemir, kenti ortak akılla yönetme hedefinde sivil örgütlenmelerin belirleyici rolüne dikkat çekti. Özdemir, Nilüfer’in maruz kaldığı kentsel baskılara karşı sivil toplumun önemini vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tarım alanlarımızı ve doğamızı korumak zorundayız. Nilüfer’e ve kamu çıkarına zarar verecek her türlü girişime karşı hukuki ve toplumsal mücadelemizi sizlerin desteğiyle kararlılıkla sürdüreceğiz". Ayrıca kadınların kent yaşamı ve meclis çalışmaları içindeki güçlü temsilinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve yeni dönemin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.

Mustafa Berkay Aydın ise Emekliler Meclisi’nin farklı alanlarda onlarca yıllık deneyime sahip bireyleri bir araya getirdiğini ifade etti. Aydın, burada ortaya konan gönüllü çaba ve aktarılan deneyimin sadece Nilüfer için değil, Türkiye genelindeki yerel yönetim pratikleri için de örnek teşkil ettiğini söyledi.

Emeklilerin rolü ve kitap atölyesinin çalışmaları:

Temel Güzelsoy konuşmasında örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın önemine değindi. Meclis bünyesindeki farklı meslek gruplarından emeklilerin kent için ulaşım, kültürel etkinlikler ve kamu hizmetleri gibi başlıklarda yerel yönetimle temas halinde çalıştığını belirtti ve tüm emeklileri bilgi ile birikimlerini kent yararına aktarmaya davet etti.

Program kapsamında Emekliler Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Kitap Atölyesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda toplanan kitaplar, Anadolu’daki okullara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Açılış toplantısı, bir Türk Sanat Müziği konseri ile devam etti ve yeni dönem projelerine ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.

TOPLANTIDA KONUŞAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, KENTİN TARIM ALANLARI VE YEŞİL ALANLARI ÜZERİNDEKİ SANAYİ VE YAPILAŞMA BASKISINA DİKKAT ÇEKEREK, NİLÜFER'İN GELECEĞİNİ SİVİL TOPLUMLA BİRLİKTE KORUYACAKLARINI VURGULADI.