emet myo'da beş programın kontenjanları doldu:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO), 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre öğrenci alan beş ön lisans programında kontenjanların tamamlandığını açıkladı.

kontenjanlara yerleşen programlar ve sayılar:

Yerleşmeler program bazında şu şekilde gerçekleşti: Çocuk Gelişimi programına 33 öğrenci, Kimya Teknolojisi programına 26, Metalurji programına 21, Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına 29 ve Sosyal Hizmetler programına 36 öğrenci yerleşti.

toplam doluluk ve değerlendirme:

Böylece Emet Meslek Yüksekokulunda öğrenci alan bu beş ön lisans programındaki toplam 145 kontenjan tamamen dolmuş oldu. Bu doluluk, ilgili programlara yönelik talebin devam ettiğini ve Emet MYO'nun belirli alanlarda tercih edilen bir seçenek olduğunu gösteriyor.

DPÜ EMET MYO’DA BEŞ PROGRAMIN KONTENJANLARI DOLDU