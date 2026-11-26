Emet Meslek Yüksekokulu'nda kadına yönelik şiddet farkındalığı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturuldu. Programa idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

konuşmacılar ve katılımcılar:

Etkinlikte konuşan Psikolog Emine Biral, şiddetin tanımı ve önlenmesine yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi verdi. Programa ayrıca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan katıldı.

vurgulanan mesajlar:

Psikolog Emine Biral, şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması, duyarlılığın geliştirilmesi ve ortak sorumluluk anlayışının önemine dikkat çekti. Konuşmada, mağduriyetin azaltılmasına yönelik destek mekanizmalarının yanı sıra toplumsal tutumların değişmesinin gerekliliği vurgulandı.

program sonu ve kapanış:

Programın sonunda Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı tarafından Psikolog Emine Biral'a teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, katılımcıların 'Kadına El Kalkamaz!' pankartıyla çekilen toplu fotoğrafı ile sona erdi.

EMET MYO’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONFERANSI