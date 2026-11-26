Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine yönelik aile eğitimi gerçekleştirildi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde, Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik kapsamlı bilgilendirme eğitimleri yapıldı. Programa kursiyerlerin katılımıyla uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitimin başlıkları:

Eğitim oturumlarında, uzmanlar tarafından sırasıyla "Aile İçi İletişim", "Aile ve İnternet" ve "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" konularında sunumlar yapıldı. Her başlıkta ailelerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleripratik yaklaşımlar ve farkındalık geliştirmeye yönelik açıklamalar yer aldı.

Amaç ve vurgu noktaları:

Programın temel amacı, aile içi bağların güçlendirilmesi, güvenli ve bilinçli internet kullanımının sağlanması ile çocukların mahremiyetinin korunması konularında katılımcılarda farkındalık oluşturulması olarak açıklandı. Eğitimlerde uzmanların rehberliğinde iletişim becerileri, dijital ortam riskleri ve çocukların kişisel sınırlarına saygı gibi temel ilkeler vurgulandı.

Etkinlik, kursiyerlerin aktif katılımıyla tamamlandı ve AEP kapsamında verilen bu tür eğitimlerin ailelere doğrudan yarar sağladığına dikkat çekildi. Sunumların hedefi, ailelerin hem ev içi ilişkilerde hem de dijital dünyada daha bilinçli kararlar alabilmelerine destek olmaktır.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ERTUĞRULGAZİ AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) KURSİYERLERİNE YÖNELİK AİLE EĞİTİM PROGRAMI (AEP) KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.