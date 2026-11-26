Atölyenin ilk oturumu:

Eskişehir Girişimcilik Merkezi'nde, GençTek projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen siber güvenlik atölyesinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Programa 7 farklı okuldan 12 öğrenci ile danışman öğretmenler katıldı. Oturum, Mezun mentör eğitmenliğinde gerçekleşti ve katılımcılara temel kavramlara giriş sağlandı.

Öğrenilen temel kavramlar:

Atölyede öğrencilere gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, varlık, tehdit, zafiyet ve risk gibi siber güvenliğin yapıtaşları tanıtıldı. Kavramların uygulamadaki yansımaları anlatılırken, öğrencilerin anlayışını pekiştirmek için örnekler ve kısa analizler yapıldı.

Yaklaşım, etik ve sonraki adımlar:

Program kapsamında dijital dünyadaki etik ve yasal sınırlar hakkında bilgiler verildi; öğrenciler etkileşimli çalışmalarla kendi deneyim ve görüşlerini paylaştı. Atölye serisinin toplamda yaklaşık 10 oturum olarak planlandığı, bir sonraki buluşmanın çevrim içi olarak devam edeceği bildirildi. Etkileşim odaklı yöntemlerle ilerlemesi planlanan atölye, katılımcıların temel yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR'DE GENÇTEK PROJESİ KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SİBER GÜVENLİK ATÖLYESİNİN İLK OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.