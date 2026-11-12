Dolar 50,2515 +0,05%
Euro 55,6603 -0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.270,71 -2,98%
EUR/USD 1,1055 -0,32%
Brent Petrol 95,66 +3,13%
--°

Emine Erdoğan Sıfır Atık Müzesi'nde sürdürülebilirlik projelerini yerinde inceledi

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'ni ziyaret ederek sergileri inceledi; atık yönetimi, geri dönüşüm ve eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Emine Erdoğan Sıfır Atık Müzesi'nde sürdürülebilirlik projelerini yerinde inceledi

Ziyaret ve inceleme:

Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesini gezerek sergilenen uygulamaları ve eğitim bölümlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında müzedeki örnek uygulamaların gündelik hayatta nasıl uygulanabileceği üzerinde duruldu.

Erdoğan, müze yetkililerinden sergi içerikleri, sergilenen materyallerin geri dönüşüm süreçleri ve yürütülen eğitim programları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde özellikle toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Sürdürülebilirlik mesajı:

Ziyaret boyunca Emine Erdoğan, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına vurgu yaptı. Müze ziyaretinin, bireysel ve kurumsal uygulamalarda davranış değişikliğini teşvik edeceği vurgulandı.

Eğitim ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Müzedeki eğitim alanlarının ve uygulama örneklerinin, okullar ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çoğaltılmasının önemi konuşuldu. Erdoğan, farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesiyle kaynakların verimli kullanımına katkı sağlanabileceğini belirtti.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, müzenin rolünün sadece sergileme ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda toplumda kalıcı alışkanlıklar oluşturma odağı taşıdığı ifade edildi. Bu çerçevede projelerin yaygınlaştırılması için kamu ve sivil toplum iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi&#039;ni gezdi

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'ni gezdi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geleceği şahıslara değil kurumlara inşa etmeliyiz
images

Emine Erdoğan ile De Croo buluşması diplomasi ve kalkınma gündemini taşıdı
images

Emine Erdoğan ile Pope arasında gerçekleşen görüşme göç gündemini vurguladı
images

Sıfır atık fikrini müzeye taşıdı: Emine Erdoğan'ın yeni adımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şenol Arslan ortak akıl ilkesiyle yeni yönetimi tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmesinde karşılıklı suçlamalar

Yeşilyurt'ta S-70 helikopter kazasının dron görüntüleri olay yerini gözler önüne serdi

Gürsel Aksel'de gol düellosunu Belçika kazandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi