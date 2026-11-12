Emine Erdoğan Sıfır Atık Müzesi'nde sürdürülebilirlik projelerini yerinde inceledi

Ziyaret ve inceleme:

Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesini gezerek sergilenen uygulamaları ve eğitim bölümlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında müzedeki örnek uygulamaların gündelik hayatta nasıl uygulanabileceği üzerinde duruldu.

Erdoğan, müze yetkililerinden sergi içerikleri, sergilenen materyallerin geri dönüşüm süreçleri ve yürütülen eğitim programları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde özellikle toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Sürdürülebilirlik mesajı:

Ziyaret boyunca Emine Erdoğan, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına vurgu yaptı. Müze ziyaretinin, bireysel ve kurumsal uygulamalarda davranış değişikliğini teşvik edeceği vurgulandı.

Eğitim ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Müzedeki eğitim alanlarının ve uygulama örneklerinin, okullar ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çoğaltılmasının önemi konuşuldu. Erdoğan, farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesiyle kaynakların verimli kullanımına katkı sağlanabileceğini belirtti.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, müzenin rolünün sadece sergileme ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda toplumda kalıcı alışkanlıklar oluşturma odağı taşıdığı ifade edildi. Bu çerçevede projelerin yaygınlaştırılması için kamu ve sivil toplum iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Müzesi'ni gezdi