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Şenol Arslan ortak akıl ilkesiyle yeni yönetimi tanıttı

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, 14 Kasım öncesi hayvancılık, gıda, tarım ve ticaret temsilcilerinden oluşan yönetim listesini açıkladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şenol Arslan ortak akıl ilkesiyle yeni yönetimi tanıttı

Şenol Arslan yönetim listesini açıkladı:

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak seçimler öncesinde yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.

Liste ve sektör temsili:

Açıklanan listede hayvancılık, gıda, tarım ve ticaret sektörlerinden isimler yer alıyor. Arslan, seçim çalışmalarını Elazığ'ın yanı sıra Bingöl, Muş ve Tunceli'de sürdürdüğünü belirterek, birlikte yol yürüyeceği isimleri tanıttı.

Yönetim anlayışı ve vurgular:

Arslan'ın yönetim anlayışında ortak akıl, şeffaflık ve istişare ön plana çıkıyor. Yönetim listesinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Biz bu yola bir makam kazanmak için değil, üyelerimizin güvenine layık olmak ve borsamıza hak ettiği değeri kazandırmak için çıktık." ifadelerini kullandı.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti: "Birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızla tek gayemiz, üreticimizin, tüccarımızın ve esnafımızın sesi olmaktır. Elazığ’dan Bingöl’e, Muş’tan Tunceli’ye kadar bütün üyelerimizi aynı samimiyetle kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi geride bırakmadan çalışacağız. Bizim için asıl olan koltuk değil, o koltuğun taşıdığı sorumluluktur."

Seçimlere ilişkin de mesaj veren Arslan, "Bugüne kadar bizlere kapısını açan, gönlünü açan, desteğini ve duasını esirgemeyen bütün büyüklerime, kıymetli dostlarıma, abilerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi karar günü yaklaşıyor. Her üyemizin elini vicdanına koyarak borsamızın yarınlarını düşünmesini istiyorum. Çünkü bu seçim yalnızca bir başkan seçimi değil, önümüzdeki yıllarda nasıl bir borsa istediğimizin kararıdır. Biz kadromuzla, projelerimizle ve kararlılığımızla hazırız. Takdir kıymetli üyelerimizindir. Kazanan şahıslar değil, Elazığ Ticaret Borsası ve bütün üyelerimiz olsun" diye konuştu.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, 14 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, 14 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLER ÖNCESİNDE MERAKLA BEKLENEN YÖNETİM KURULU LİSTESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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