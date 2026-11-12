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Yeşilyurt'ta S-70 helikopter kazasının dron görüntüleri olay yerini gözler önüne serdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu; dron görüntüleri çarpıcı sahneler içeriyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeşilyurt'ta S-70 helikopter kazasının dron görüntüleri olay yerini gözler önüne serdi

kaza ayrıntıları:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.

Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

havadan görüntüler:

Bölge, dron ile kaydedilen görüntülerde ayrıntılı biçimde izlendi. Kayıtlar, kaza kırıma uğrayan helikopterin bulunduğu alanın ve çevresinin genel görünümünü ortaya koyuyor.

Görüntüler, olay yerindeki durumu görsel olarak belgeleyerek kazanın boyutuna ilişkin izlenim veriyor; ancak kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme için tek başına yeterli olmayabilir.

KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTER ENKAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTER ENKAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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