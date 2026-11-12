Gürsel Aksel'de gol düellosunu Belçika kazandı

Gürsel Aksel'de gol düellosunu Belçika 2-1 kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, evinde Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın erken bölümündeki goller, karşılaşmayı tempolu ve dengeli bir düelloya dönüştürdü. Arda Güler ile Türkiye öne geçerken, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere maçın skorunu Belçika lehine çevirdi.

maçın kritik anları:

Türkiye'nin golü 20. dakikada Arda Güler'den geldi. Ancak 27. dakikada Kevin De Bruyne skoru eşitledi ve 30. dakikada Charles De Ketelaere ile Belçika öne geçti. İkinci yarı boyunca özellikle kaleci Senne Lammens yaptığı kurtarışlarla Belçika savunmasına destek verdi; 54., 62., 82. ve 90+2. dakikalardaki müdahaleleri maçın savunma anlarını belirledi. Türkiye hücumda yakaladığı fırsatlara rağmen eşitliği sağlayamadı.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Karşılaşma Gürsel Aksel Stadı'nda oynandı. Hakem üçlüsü: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni. Türkiye teknik direktörü Sergen Yalçın şu başlangıç kadroyla sahadaydı: Uğurcan Çakır; Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü (58' Hakan Çalhanoğlu), Arda Güler, İsmail Yüksek (70' Salih Özcan), Oğuz Aydın (70' Zeki Çelik), Enes Ünal (58' Deniz Gül), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (80' Can Uzun). Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Emirhan Topçu ve diğerleri yer aldı.

Belçika'nın ilk 11'inde Senne Lammens, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne (69' Leandro Trossard), Youri Tielemans, Charles De Ketelaere (80' Hugo Cuypers), Diego Moreira (68' Dodi Lukebakio), Nicolas Raskin (90+3' Hans Vanaken), Jeremy Doku (80' Mika Marcel Godts) bulunuyordu. Teknik direktör Mark van Bommel çeşitli değişikliklerle maçı yönetirken yedeklerde Maarten Vandevoordt ve diğer isimler vardı.

Maçta sarı kart gören oyuncular Ozan Kabak ve İsmail Yüksek oldu. Goller; Arda Güler (20') — Türkiye, Kevin De Bruyne (27') ve Charles De Ketelaere (30') — Belçika şeklinde kayıtlara geçti.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 5. MAÇINDA TÜRKİYE, SAHASINDA BELÇİKA’YA 2-1 MAĞLUP OLDU.