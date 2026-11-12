Geleceği şahıslara değil kurumlara inşa etmeliyiz

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin uzun vadeli vizyonunun bireylere dayanmaktan ziyade güçlü kurumlar ve kurallarla sağlanması gerektiğini vurguladı. BUÜ ve Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı iş birliğiyle Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi İlyas Kaygusuz Salonu'nda gerçekleşen "Tecrübe Işığında; Türkiye'nin Geleceğine Gençlerle Bakmak" başlıklı etkinlikte Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

Üniversitenin rolüne dair tespitler:

Rektör Ferudun Yılmaz açılış konuşmasında üniversitenin 15 fakülte, 15 meslek yüksekokulu ve 60 bin öğrencisiyle araştırma üniversileri arasında yer aldığını hatırlattı ve üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetlerinin Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Konferansta söz alan Cemil Çiçek, Türkiye'nin son 100 yıldaki en önemli kazanımlarını "Milli Mücadele, Cumhuriyet ve demokrasi" olarak tanımladı ve bunları gelecek inşasının köşe taşları olarak nitelendirdi. Çiçek, "Bu üç kazanım bizim gelecek inşamızda köşe taşlarıdır" ifadeleriyle, tarihsel mirasın korunup ileri taşınmasının gereğine dikkat çekti.

Kurumlaşma ve kural vurgusu:

Çiçek, siyaset ve tarih perspektifinden yaptığı değerlendirmede, "Milletlerin ve devletlerin geleceğini inşa eden şahıslardan daha çok sağlam kurumlar ve sağlam kurallardır" diyerek temel argümanını netleştirdi. Bu yaklaşımın arkasında yatan düşünce, tek kişinin yetkinliği ne kadar önemli olursa olsun, sürdürülebilirliğin kurumlaşma ve kuralların istikrarına bağlı olduğudur. Çiçek, "Eğer geleceğinizi sağlam kurumlar, sağlam kurallar üzerine inşa etmezseniz çürük bir zemine inşaat yapmış olursunuz" uyarısında bulundu.

Üniversitelerin sadece mesleki beceri veren kurumlar olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Çiçek, "Üniversiteler sadece diploma fabrikaları değil, diploma verip onunla memleketi diplomalı işsizlerle dolduracak kurumlar olmaktan bunu çıkarmamız gerekiyor" dedi. Üniversiteleri, milletin geçmişiyle geleceği arasında köprü kuran kurumlar olarak tanımlayan Çiçek, geçmişle gelecek arasındaki bağ kopmuş bir toplumun sürdürülebilir bir gelecek inşa edemeyeceğini söyledi.

Gençlere yöneliş ve ideolojik uyarılar:

Gençlere ideolojik kutuplaşmalardan uzak durma çağrısı yapan Çiçek, kendi gençlik döneminden örnekler vererek "68 kuşağı bu ülkenin heba edilmiş bir neslidir" değerlendirmesinde bulundu. Farklı düşüncelerin tartışılarak sonuçlandırılabileceğini hatırlatan Çiçek, ideolojik kışkırtmaların ve sokak çatışmalarının uzun vadede toplumu yıprattığını ifade etti.

Konuşmasında "Artık bu kandırma yeter" diyerek toplumun çeşitli alanlarda uzun süre kandırıldığını söyleyen Çiçek, gençlere şu öğüdü verdi: "Aklınız sizde kalsın. Vicdanınız sizde kalsın. Cüzdanınız da sizde kalsın, kimseye ipotek vermeyin." Bu cümleyle bireysel sorumluluk ve bağımsız düşüncenin önemine vurgu yaptı.

Çiçek, siyasetçi ve aydınların gerçekleri tam görememesi sorununu üç metaforla açıkladı: katarakt, Alzheimer ve "siyah-beyaz hastalığı". "Biz evvela kataraktız. Biz siyasetçiler ve aydınlar, ülke, bölge, dünya gerçeğini yeteri kadar görmüyoruz" saptamasını yapan Çiçek, geçmiş hatalardan ders alınmadığını Alzheimer benzetmesiyle ifade etti ve tartışma kültürünün zayıflığını "Benim dediğim doğrudur, geri kalan hepsi yanlıştır" anlayışıyla eleştirdi. Çiçek, özellikle Türkiye gibi dış ve iç risklerle çevrili bir ülkede gerçeklerin çoğunlukla gri alanlarda yer aldığına dikkat çekti.

Konferans, Rektör Ferudun Yılmaz'ın Çiçek'e hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcıların yoğun ilgisi, gençlerle deneyim paylaşımı ekseninde şekillenen programın temel amacının anlaşıldığını gösterdi.

Cemil Çiçek: ‘Milletlerin ve devletlerin geleceğini şahıslardan daha çok sağlam kurumlar ve kurallar inşa eder'