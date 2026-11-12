Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmesinde karşılıklı suçlamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının gündeminde sağlanacak kaynaklar ve hesapların denetimi vardı.

Bakan Tekin'in sunumu ve iddia:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunumunu tamamladıktan sonra, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yapıldığına dair iddiada bulundu. Bakan Tekin, bu iddiayı açıkça reddetti ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vekiller arasında sert sözler:

Görüşmeler ilerledikçe tartışma tırmandı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşması sırasında söz konusu durumun henüz netleşmemiş bir iddia olduğunu vurguladı. Buna karşılık Özçağdaş, Güneş'e karşı 'Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum' şeklinde tepki gösterdi.

Bunun üzerine Bakan Tekin ayağa kalkarak Özçağdaş'a yönelik olarak 'Sen ahlaksız bir yalancısın' ifadesini kullandı. Özçağdaş da Bakan Tekin'i istifaya davet etti. Tartışmaların alevlenmesi üzerine komisyon başkanlığı toplantıya 10 dakika ara verdi.

Komisyon gündemindeki mali ve denetim konuları incelenmeye devam ederken, oturumda yaşanan bu sözlü çatışma gündemin önüne geçti ve ara sonrası tartışmanın seviyesinin düşürülmesine yönelik çağrılar yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA MUHALİF MİLLETVEKİLLERİ VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN ARASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI.