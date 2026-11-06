Emniyet teşkilatı anıtkabir'de Atatürk'e bağlılık vurgusu yaptı

Anıtkabir ziyareti:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yılı ve Atatürk Haftası nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaştı, çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ziyaret sırasında toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Fidan ve heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve ziyaretin resmî işlemleri tamamlandı.

Fidan'ın mesajı:

Ali Fidan, Anıtkabir ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete irtihalinizin 88. yıl dönümünde, Emniyet Teşkilatı olarak manevi huzurunuzdayız" ifadesine yer verdi ve kurumun bağlılığını vurguladı.

Fidan, Cumhuriyetin sağlam temelleri ve köklü devlet geleneğiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirterek, 181 yıllık şanlı mazisiyle Türk Polis Teşkilatı'nın teknolojik donanım, ileri eğitim standartları ve nitelikli personelle kurumsal kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Emniyetin önceliğinin ülke güvenliği, millet huzuru ve vatandaşların can ile mal emniyeti olduğunu vurgulayan Fidan, kurumun vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birlik ve beraberliği için kanunların verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla görev yapacağını ifade etti.

Anma ve taahhüt:

Ziyarette ayrıca, ecdadın fedakarlıkları anıldı; başta Atatürk olmak üzere mukaddesat uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle, gaziler şükranla yad edildi. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, yüceltme ve yarınlara taşıma iradesinin aynı inanç, disiplin ve azimle sürdürüleceğini bildirdi ve ziyareti "Ruhunuz şad olsun" sözleriyle sonlandırdı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN İLE BERABERİNDEKİ HEYET, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’NCİ YILI VE ATATÜRK HAFTASI DOLAYISIYLA ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.