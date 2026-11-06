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Samsun'da ekim ayı trafik bilançosu açıklandı: 1.227 kaza, 797 yaralı

Samsun'da ekimde polis ve jandarma bölgelerinde toplam 1.227 trafik kazasında 797 kişi yaralandı; ekim ayında can kaybı bildirilmedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da ekim ayı trafik bilançosu açıklandı: 1.227 kaza, 797 yaralı

Samsun ekim ayı trafik bilançosu

Samsun genelinde 2026 yılı ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1.227 trafik kazası meydana geldi. Bu kazılarda toplam 797 kişi yaralanırken, söz konusu ayda hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

polis ve jandarma bölge verileri:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre polis sorumluluk bölgesinde ekim ayında 526'sı ölümlü-yaralanmalı, 619'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 1.145 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 712 kişi yaralandı ve can kaybı kaydedilmedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı kayıtlarına göre jandarma bölgesinde ise 56'sı ölümlü-yaralanmalı, 26'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 82 trafik kazası oldu; bu olaylarda 85 kişi yaralandı ve hayatını kaybeden olmadı.

yılın 10 aylık genel görünümü:

2026 yılının ilk 10 ayında Samsun genelinde polis sorumluluk bölgesinde toplam 10.834 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 23 kişi hayatını kaybederken, 6.672 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde aynı dönemde 888 trafik kazası yaşandı; bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 782 kişi yaralandı. Böylece yılın ilk 10 ayında Samsun genelinde toplam 33 can kaybı kaydedildi.

SAMSUN&#039;DA EKİM AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM BİN 227...

SAMSUN'DA EKİM AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM BİN 227 TRAFİK KAZASINDA 797 KİŞİ YARALANDI, HAYATINI KAYBEDEN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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