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Tekirdağ'da sahte analiz iddiası yargılamayı 2027'ye taşıdı

Tekirdağ'daki mısır ve kanola ürünlerine ilişkin sahte analiz iddiasıyla açılan davada yargılama, bilirkişi süreci beklenerek 5 Şubat 2027'ye ertelendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da sahte analiz iddiası yargılamayı 2027'ye taşıdı

Duruşma kararının özeti:

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülen duruşmada, aralarında kamu görevlileri, gümrük müşavirleri ve iş insanlarının da bulunduğu sanıklar hakkında yargılama sürdürüldü. Mahkeme huzurunda tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dosyanın kapsamı ve iddialar:

Savunma ve iddia bölümünde, Rusya ve Ukrayna menşeli olarak Türkiye'ye getirildiği öne sürülen ürünlerin belgelerinde usulsüzlük yapıldığı, bu ürünlerin analiz raporlarının sahte şekilde düzenlendiği iddia edildi. Dosyada, söz konusu mallarda GDO ve toksin tespit edildiğine ilişkin iddialar yer alıyor; bahsi geçen miktar ise yaklaşık 40 bin ton mısır ve kanola olarak kayda geçti.

Teknik inceleme ve sürecin seyri:

Mahkeme, dosyanın teknik yönünün aydınlatılması amacıyla daha önce gündeme gelen bilirkişi incelemesinin sonuçlarını ve ek inceleme taleplerini değerlendiriyor. Bugünkü duruşmada yapılan değerlendirmelerin ardından yargılamanın devamına karar verildi; duruşma 5 Şubat 2027 saat 10.00'a ertelendi.

Süreçte, bilirkişi raporlarının mahkemece beklenmesi ve delillerin teknik olarak sağlamlaştırılması planlanıyor. Ertelenen duruşma, taraf beyanları ve uzman raporlarının ışığında dosyanın seyrini belirleyecek.

TEKİRDAĞ ADALET SARAYI

TEKİRDAĞ ADALET SARAYI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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