Sürdürülebilir yatırım gündemiyle BBVA ve Garanti BBVA COP31'de

BBVA ve Garanti BBVA Antalya'da kapsamlı bir programla yer alıyor

BBVA ve Garanti BBVA, 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de Küresel Bankacılık Partneri olarak geniş bir etkinlik programıyla bulunacak. İki kurumun pavilyonu, COP31'in Yeşil Bölgesi'ndeki İklim Finansmanı Merkezi'nde konumlanacak ve temiz enerji, sanayide karbonsuzlaşma, sürdürülebilir finansman, karbon piyasaları, su yönetimi ile biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım gibi başlıklarda 60'ı aşkın panel, yuvarlak masa ve sektörel buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Program ve pavilyon etkinlikleri:

Pavilyonda; enerji dönüşümü, elektrifikasyon ve elektrikli mobilite ile yapay zekânın iklim dönüşümündeki rolü sektör örnekleriyle ele alınacak. BBVA ve Garanti BBVA'nın müşterileriyle hayata geçirdiği projeler, yenilikçi finansman modelleri ve iyi uygulamalar paylaşılacak. Türkiye özelinde enerji yatırımları, sanayide karbon risklerinin yönetimi ve iklim risklerine dayanıklı turizm gibi başlıklarda yatırım ihtiyaçları ve çözüm yolları tartışılacak. Ayrıca Mavi Nefes Projesi gibi deniz ekosistemlerine odaklanan girişimler ile kadın girişimciliği, kapsayıcı büyüme ve gençlerin yeşil dönüşüme katılımı gibi toplumsal boyutlar da programın odağında yer alacak.

Üst düzey katılım ve paneller:

Carlos Torres Vila (BBVA Yönetim Kurulu Başkanı), Onur Genç (BBVA CEO'su), Javier Rodríguez Soler (Sürdürülebilirlik ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Küresel Başkanı), Jaime Saenz de Tejada (Global Tüzel Müşteri Çözümleri Başkanı), Mahmut Akten (Garanti BBVA Genel Müdürü) ile Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcıları Sinem Edige ve Cemal Onaran başta olmak üzere her iki bankanın farklı iş alanlarından çok sayıda üst düzey yönetici ve uzman COP31'de yer alacak.

Yöneticiler Mavi Bölge'deki üst düzey oturumlarda konuşmacı olarak bulunacak. Carlos Torres Vila, COP31 İş Forumu'nda "İklim Yatırımlarına Özel Sektör Sermayesinin Kazandırılması" oturumuna katılacak; Onur Genç, Birleşmiş Milletler paneli "Milyarlardan 1,3 Trilyon Dolara"da yer alacak. Javier Rodríguez Soler "Temiz Enerjiden Elektrifikasyona Dayalı Ekonomiye" panelinde konuşurken, Mahmut Akten "Yeşil Büyüme ve Dayanıklılık: Sürdürülebilirlik için CEO Perspektifinin Yenilenmesi"; Sinem Edige "Adil Geçiş: Kapsayıcı Bir Net Sıfır Ekonomisinde İş Dünyasının Rolü" başlıklı panellerde görüşlerini paylaşacak.

Yeşil Bölge'deki BBVA ve Garanti BBVA Pavilyonu'nda dikkat çeken oturumlar arasında Mahmut Akten'in katılımıyla düzenlenecek "TOGG ve Garanti BBVA: COP31'de Türkiye'nin Yerli Elektrikli Araç Hikâyesi" söyleşisi ve Cemal Onaran'ın yer alacağı "Sürdürülebilir Mobilite ve Lojistik: Yeşil Dönüşüme Yön Vermek" başlıklı oturum bulunuyor.

Hedefler: somut yatırımlar ve kalıcı iş birlikleri:

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, COP31 çalışmaları hakkında şunları söyledi: "BBVA ile birlikte COP31’in Küresel Bankacılık Partneri olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizim için bu zirvenin en önemli yanı, iklim hedeflerimizi söylemin ötesine taşıyan somut uygulamalarımızı ve gerçek dönüşüm hikâyelerimizi paylaşma fırsatı sunması. Antalya’da BBVA ve Garanti BBVA olarak; müşterilerimiz, uluslararası iş ortaklarımız ve çok çeşitli sektörlerden uzmanlarla bir araya geleceğiz. Enerjiden sanayiye farklı sektörlerde hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamalarımızı geliştirdiğimiz yenilikçi finansman çözümleriyle birlikte paylaşarak, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmaya katkı sağlayacak güçlü iş birliklerinin temellerini atmayı hedefliyoruz. COP31’in ülkemize bırakacağı en değerli mirasın, burada kurulan bağların Türkiye için somut yatırımlara ve kalıcı, ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi olacağına inanıyoruz."

BBVA ve Garanti BBVA, COP31 kapsamında başlatılacak iş birliklerinin zirve sonrasında da sürdürülmesini hedefliyor; amaç, sürdürülebilir yatırımların hızlanması ve iklim dönüşümünü destekleyen finansman çözümlerinin yaygınlaşması. Zirveye ilişkin güncel haberler, değerlendirmeler ve BBVA ile Garanti BBVA'nın program detayları için BBVA.com'daki resmi COP31 sayfası takip edilebilir.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN