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Yağışın ağır bastığı akşam: İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da akşam yağışı ulaşımı etkiledi; İBB trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 89'a yükseldi, D-100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 18:41

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yağışın ağır bastığı akşam: İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 89'a çıktı

İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde etkili olan yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. Özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında hızlar düştü, D-100 Karayolu başta olmak üzere nokta nokta uzun araç kuyrukları oluştu.

etkinin görüldüğü güzergâhlar:

D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken yoğunluk, işlerinden ve okullarından dönen vatandaşların evlerine ulaşmasını güçleştirdi. Yağış kaynaklı yol tutuşu ve azalan görüş mesafesi, trafik akışının yavaşlamasında etkili oldu; İBB haritası bu durumu grafiksel olarak gösterdi.

gündeme gelen etkiler ve dikkat edilen noktalar:

Yoğunluğun yüzde 89 seviyesine ulaşmasıyla sürücüler uzun beklemeler yaşadı ve güzergâhlarda gecikmeler oluştu. Trafik verileri anlık olarak izlendi; sürücüler alternatif güzergâhları ve İBB trafik haritasındaki güncellemeleri takip ederek yol planlaması yaptı. Özellikle yağışlı akşamlarda ana arterlerde sıkışma eğilimlerinin arttığı gözlemlendi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89’A ULAŞTI. İŞLERİNDEN DÖNEN VATANDAŞLAR...

İSTANBUL’DA YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89’A ULAŞTI. İŞLERİNDEN DÖNEN VATANDAŞLAR EVLERİNE GİTMEKTE ZORLUK YAŞARKEN D-100 KARAYOLU’NDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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