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Endemik bitkilerle antibiyotiğe alternatif arayan lise ikilisi dünya finalinde

MTK Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Duru Karadoğan ve Ela Akkuş, endemik bitkilerle antibiyotiğe alternatif projeyle Moskova'daki finaline kaldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Endemik bitkilerle antibiyotiğe alternatif arayan lise ikilisi dünya finalinde

Endemik bitkilerle antibiyotiğe alternatif arayan lise ikilisi dünya finalinde

Muğla Teknoloji Koleji (MTK) Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Duru Karadoğan ve Ela Akkuş, Rusya Lomonosov Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası bilim yarışmasında dünya finaline kalma başarısı gösterdi. Öğrencilerin biyoloji alanındaki proje çalışması, yüzlerce başvuru arasından seçilerek 8-12 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek finallere gitme hakkı kazandı.

Projenin odağı ve yöntem:

Proje, endemik bitkiler kullanarak bakteriler arasındaki iletişimi hedef alıyor. Amaç, bakterileri öldürmeden etkisiz hâle getirebilecek bir yaklaşım geliştirmek; bu yönüyle geleneksel antibiyotik kullanımına alternatif olma potansiyeli taşıyor. Çalışma, MTK Koleji Proje Koordinatörü Mehmet Ali Onaran danışmanlığında hazırlandı ve öğrencilerin saha ile laboratuvar aşamalarında edindikleri veriler temel alındı.

Okulun uluslararası çalışmaları ve hedefleri:

Projeyle Moskova’da Türkiye’yi temsil edecek olan ekip, yarışmanın resmi adı olan "Geleceğin Bilim İnsanları Uluslararası Proje Yarışması" kapsamında diğer ülke temsilcileriyle bilimsel rekabete girecek. Organizasyonu düzenleyen Lomonosov Devlet Üniversitesi finallerini 8-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.

Mehmet Ali Onaran, öğrencilerin erken yaşta bilimsel çalışmalara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve "Bilim tecrübe ile birleşirse bilimsel başarı kolay kazanılır. Hedefimiz öğrencilerimizin erken yaşta bilimsel aktivitelerle vizyonlarını geliştirmek ve desteklendiklerinde neler yapabileceklerini göstermek" sözleriyle beklentilerini ifade etti.

Onaran ayrıca MTK Koleji’nin uluslararası bilimsel çalışmalar kapsamında 65 ülke ile bağlantı kurduğunu belirterek, öğrencilerin Moskova’dan bir dünya derecesiyle dönmesini beklediklerini söyledi. Projenin finalde alacağı geri bildirimler, yaklaşımın uygulanabilirliği ve sonraki aşamalarda daha ayrıntılı çalışmalar için yol gösterici olacak.

MUĞLA TEKNOLOJİ KOLEJİ (MTK) ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, RUSYA LOMONOSOV DEVLET ÜNİVERSİTESİ...

MUĞLA TEKNOLOJİ KOLEJİ (MTK) ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, RUSYA LOMONOSOV DEVLET ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI BİLİM YARIŞMASINDA DÜNYA FİNALİSTİ OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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