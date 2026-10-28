Enerji geleceğe taşınıyor: çocuklar vr ile 100 yıl sonrası senaryolarını görüyor

Proje ve eğitim yöntemi:

Toplumsal fayda odaklı çalışmalarıyla bilinen Uludağ Enerji Grubu, 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesiyle enerji tasarrufu ve güvenliği farkındalığını erken yaşta oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen eğitim programı, çocuklara enerji kaynaklarının verimli kullanımının önemini eğlenceli ve etkileşimli bir deneyimle aktarıyor.

Eğitimlerde kullanılan VR gözlükler aracılığıyla öğrenciler, 100 yıl sonrasına uzanan iki farklı dünya senaryosunu deneyimliyor. Bu senaryolar, enerjinin doğru kullanıldığı ve bilinçsizce tüketildiği gelecekleri karşılaştırarak bugünkü tercihlerin uzun vadede hangi sonuçlara yol açabileceğini somutlaştırıyor.

Erişim ve hedefler:

Proje, Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla belirlenen okullarda uygulamaya konuluyor ve Güney Marmara Bölgesi'ndeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde yürütülüyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen çalışmada 553 okulda uygulama gerçekleştirildi ve toplamda 74 bini aşkın öğrenci projeyle buluştu.

Programın amaçlarından biri, öğrencilerin okulda edindikleri bilgiyi evlerine taşıyarak aileleriyle birlikte davranış değişikliği başlatmalarını sağlamak. Bu yaklaşım, enerjinin evde, okulda ve günlük yaşamda daha doğru kullanılmasını hedefleyerek toplumsal farkındalığın yayılmasına katkı sunuyor.

Yönetici değerlendirmesi:

Uludağ Enerji Grup Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce proje hakkında yaptığı değerlendirmede, enerji tasarrufu ve güvenliğinin gelecek nesillerin yaşam alışkanlıklarını şekillendirmekle ilgili olduğunu vurguladı. Yüce, çocuk yaşta kazanılan bilincin kalıcı etkiler doğuracağına inandıklarını ve VR teknolojisinin bu öğrenme deneyimini güçlendirdiğini belirtti.

Yüce, bugün alınan kararların yarına etkisini öğrencilerin doğrudan deneyimleyebildiğini, projenin interaktif yapısının çocukların eğitime aktif katılımını sağladığını ve asıl başarının öğrencilerin öğrendiklerini aileleriyle paylaşarak günlük hayata yansıtmaları olduğunu ifade etti. Uludağ Enerji, enerji kaynaklarının daha bilinçli kullanıldığı bir gelecek için benzer uygulamaları sürdürmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

ULUDAĞ ENERJİ GRUBU, ‘ENERJİNİ GELECEĞE TAŞI' PROJESİYLE 74 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞTI.