Manisa büyükşehir'den 17 ilçede kapsamlı sosyal destek ağı

Manisa büyükşehir 17 ilçede hizmet ağını genişletti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini 2026 boyunca 17 ilçeye yayarak sürdürdü. Gıda yardımı, sıcak yemek servisleri, Anne Kart uygulaması, sağlık destekleri, eğitim yardımları ve evde bakım hizmetleri başta olmak üzere çok sayıda alanda destek verildi.

sayılarla 2026 hizmet raporu:

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2026 sosyal hizmetler videosu, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların kapsamını ve ulaşılan kişi sayılarını paylaştı. Buna göre yıl içinde 123 bin 150 kase "günaydın çorbası" ikram edildi ve 992 çölyak hastasına özel gıda paketi ulaştırıldı. Anne Kart uygulamasından 3 bin 972 anne yararlandı.

Eğitim alanında da önemli destekler sağlandı: 4 bin 287 öğrenciye kırtasiye desteği verildi. Bu adımlar, hem öğrenim süreçlerine katkı sağlamak hem de eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla yürütüldü.

sağlık, bakım ve toplumsal desteklerin kapsamı:

Sağlık destekleri bağlamında belediye, vatandaşların ihtiyaç duyduğu ekipman ve hizmetleri de sundu. Yıl içinde 5 bin 423 medikal malzeme desteği sağlanırken, 1 bin 91 hasta nakli gerçekleştirildi. Kronik hastalıklara yönelik destekler arasında 702 vatandaşa diyabet sensörü temini ve Alzheimer hastaları için 359 bileklik desteği yer aldı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik uygulamalar da devam etti: Vatani görevini yapan gençlere 137 asker çantası teslim edilirken, acılı günlerinde ailelerin yanında olmak amacıyla 7 bin 445 taziye paketi verildi. Evde bakım hizmetleriyle de yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların günlük yaşamları desteklendi.

Belediyenin yürüttüğü bu çok yönlü çalışmalar, gıda, beslenme, sağlık, eğitim ve sosyal destekleri bir arada yürütmeyi hedefleyerek kent genelinde dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Hizmetler, kent içindeki tüm ilçelere ulaşacak şekilde planlanıp uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu uygulamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Manisa’mızın 17 ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımızın hizmetindeyiz. Bizim için belediyecilik, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru anlamak ve hayatın her döneminde yanlarında olabilmektir. Sabahın ilk saatlerinde ikram ettiğimiz bir kase çorbadan sağlık desteklerine, eğitim yardımlarından evde bakım hizmetlerine kadar her çalışmamızda bu anlayışla hareket ediyoruz.

Hayatın her anında hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşmanın büyüdüğü bir Manisa hedefiyle çalışıyoruz. Tüm imkânlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya, hizmetlerimizi 17 ilçemizin tamamına ulaştırmaya ve Manisa’mızın her bir ilçesinde dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz".

Belediye, sürdürülebilir sosyal yardım modelleri ve yerel ihtiyaçlara odaklı uygulamalarla 2026'da da kentin farklı kesimlerine ulaşmayı sürdürdü ve 17 ilçede dayanışma ağını genişletti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARIYLA 17 İLÇEDE VATANDAŞLARIN FARKLI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. GIDA YARDIMINDAN SICAK YEMEK HİZMETİNE, ANNE KART'TAN SAĞLIK DESTEKLERİNE, EĞİTİM YARDIMLARINDAN EVDE BAKIM HİZMETLERİNE KADAR PEK ÇOK ALANDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA 2026 YILINDA YÜZ BİNLERCE KİŞİYE ULAŞILDI.