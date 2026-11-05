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Sergen Yalçın 54 yaşını Riva'da TFF yetkilileriyle kutladı

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Riva'da 54. yaşını kutladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sergen Yalçın 54 yaşını Riva'da TFF yetkilileriyle kutladı

Riva'da tesislerde samimi bir kutlama

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın için düzenlenen 54. doğum günü kutlaması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlunun katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören, federasyon yetkililerinin bir araya geldiği sade ve resmi bir atmosferde yapıldı.

TFF yönetiminden katılım:

Başkan Hacıosmanoğlu, Yalçın'ın yeni yaşını tebrik ederek kendisine sağlık ve mutluluk dileklerini iletti. Kutlamaya, TFF 2. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ile TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı.

Doğum günü pastası ve törenin akışı:

Kutlamada hazırlanan doğum günü pastasını kesen Yalçın, tören boyunca konuklarla kısa sohbetler gerçekleştirdi. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre organizasyon, resmi program dışı samimi bir araya geliş şeklinde tamamlandı.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN&#039;IN 54. YAŞ GÜNÜ, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)...

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN'IN 54. YAŞ GÜNÜ, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU'NUN KATILIMIYLA RİVA'DAKİ TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ'NDE KUTLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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