Engelsiz Malatya için ulaşılabilirlik envanteri ve ücretsiz bakım hizmeti

Sami Er atölyede incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Kernek Vahap Küçük Külliyesi içinde hizmet veren engelli araçlar tamir ve bakım istasyonunu ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki atölyede yürütülen çalışmalar yerinde görüldü ve yetkililerden bilgi alındı.

Erişilebilirlik envanteri hazırlanacak:

Başkan Er, "Engelsiz Malatya" hedefi doğrultusunda kent genelindeki erişilebilirlik sorunlarının tespit edilip giderileceğini belirtti. Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde erişilebilirlik konularına bakan Ali Haydar Koyun'a kent genelinde inceleme yapma görevi verildiğini ifade eden Er, TOKİ, Emlak Konut ve belediye tarafından yapılan çalışmalarda tespit edilen eksik veya hatalı imalatların envantere alındığını söyledi. Er, bu envanterin ilgili kurumlarla paylaşılacağını ve camilerden umumi tuvaletlere, parklardan yollara kadar her alanda iyileştirme yapılacağını vurguladı.

Engelli araçlarına ücretsiz bakım ve ikame araç sağlanıyor:

Malatya Büyükşehir Belediyesi atölyesinin yalnızca kent merkezine değil, çevre illerdeki bazı ilçelere de hizmet verdiğini belirten Başkan Er, engelli bireylerin kullandığı araçların bakım ve onarımlarının ücretsiz gerçekleştirildiğini aktardı. Er, ihtiyaç halinde bakım süresince vatandaşların mağdur olmaması için ikame araç tahsis edildiğini; ekiplerin gerektiğinde vatandaşların bulunduğu yere giderek yerinde bakım ve onarım yaptığını kaydetti.

Bugüne kadar 2 bine yakın engelli aracının bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini söyleyen Er, atölye çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek teşekkür etti ve engelsiz bir Malatya hedefinde tüm paydaşlarla işbirliği yapılacağını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Ali Haydar Koyun, Başkan Er'e yeni yayımlanan 'Arinna' adlı kitabını imzalayarak hediye etti. Er ziyaret sonrası, "Hep birlikte engelsiz bir Malatya" oluşturacaklarını söyledi.

BAŞKAN ER, "HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR MALATYA"