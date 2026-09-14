Yatırımlarla büyüyen Antalya: altyapı ve ulaşımda milyar liralık atılım

Antalya Büyükşehir meclisinde sunum:

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı birinci birleşiminde, 191 gündem maddesi görüşülürken Başkan Vekili Büşra Özdemir belediyenin devam eden yatırım ve hizmet programını meclise aktardı. Özdemir, çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Biz önce hayatta kaldık, sonra ayakta kaldık ve ilk günden bu yana da hiçbir mazerete sığınmadan çalışıyoruz" dedi ve devam eden projelere ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Hizmetlerin sürdürüldüğü vurgusu:

Özdemir, belediyenin sadece yol ve asfalt çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını belirterek, "Sadece yol, asfalt yapmıyoruz. Antalya’ya milyar milyar liralık yatırımlar yapıyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca meclise, "Hiçbir hizmeti kesmedik devam eden hizmetlerimizi arttırarak ilerlettik" sözleriyle hizmetlerde artış ve süreklilik mesajını yineledi.

Altyapı ve ulaşım projelerindeki gelişmeler:

Belediye yetkilileri, altyapı yatırımlarında ivme yakalandığını ve ulaşım planlamasında somut adımlar atıldığını bildirdi. Özdemir, "Asfalt seferberliğimize başladık" diyerek sahadaki çalışmalara dikkat çekti. 2040 Ulaşım Master Planı hazırlanıp ilgili kurumlara gönderildi; 4. Etap Raylı Sistem Projesi ise Kamu Yatırım Programı'na alındı ve şu anda finansman aşamasında olduğu belirtildi. Temel atma için Kasım ayında yapılacak COP31 etkinliği bekleniyor; finansmanın yılsonuna kadar sonuçlanması ve yılbaşında battı-çıktı temellerinin atılması öngörülüyor.

İller Bankası iş birlikleriyle şerit artırımlarına girildi, 100. Yıl bölgesi komple yenilendi ve Atatürk Caddesi'nin Cumhuriyet Meydanı'na kadar çevre düzenlemesi yürütülüyor. Döşemealtı ve Hurma mahallelerinde de 110 milyon Euro kredi ile kapsamlı altyapı seferberliği başlatılacağı açıklandı.

Araç, ekipman temini ve şehir içi uygulamalar:

Trafik ve hizmet araçlarıyla ilgili yatırımlar sürüyor. Özdemir, geçen yıl yaklaşık 1 milyar lira özkaynakla araç alımı yapıldığını hatırlattı ve "Yeni araç ve ekipman alımlarımıza devam ediyoruz" dedi. Belediye, 2026 sonuna kadar 150 adet otobüsü daha hizmete kazandırmayı hedefliyor. Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nin kısa süre önce asfaltlandığı ve tamamlandığı da toplantıda vurgulandı.

İlçelere yönelik büyük ölçekli yatırımlar:

Özdemir, yatırımların sadece kent merkezine değil ilçelere de yayıldığını belirtti. Kaş'ta yürütülen çalışmanın yaklaşık 1,5 milyar lira tuttuğunu; Kaş içme suyu sorununun çözümü için yeni bir terfi merkezi kurulduğunu ve Saklıkent ile Çayköy kaynaklı su takviyesiyle Kalkan ve Kaş su ihtiyacının karşılanacağını açıkladı. Manavgat için ASAT tarafından planlanan yatırımın 5 milyar lira seviyesinde olduğu, Lara arıtma projesinin ise yaklaşık 1,5 milyar lira bütçeyle COP hazırlıklarına uygun hale getirilmeye çalışıldığı belirtildi. Özdemir, hem Altıntaş hem de gelecekte Kırcami bölgesinin artan ihtiyacını dikkate alarak bu yatırımları planladıklarını yineledi ve sözlerini, "Sadece yol asfalt yapmıyoruz. Milyar milyarlık yatırımlar yapıyoruz" şeklinde noktaladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI BİRİNCİ BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİ.