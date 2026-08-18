Engelsiz yaşam merkezi Bartın Üniversitesi'nde 157 kişiye mesleki destek sağlıyor

Engelsiz yaşam alanı ve hizmet ağı:

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü içinde yer alan BARÜ Engelsiz Yaşam Alanı (Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi), şu anda 157 özel bireye tam zamanlı eğitim ve destek sunuyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kamu kurumlarının dezavantajlı gruplara yönelik hizmet sorumluluğuna vurgu yaparak merkezin kuruluş sürecine ve işleyişine dikkat çekti.

Akkaya, merkezin kuruluşuna ilişkin olarak BARÜ'nün 2022 yılında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile birlikte hayata geçirdiğini, merkezin otizmli bireyler, dil ve konuşma terapisi gereksinimi olanlar, Down sendromlu ve görme engelli vatandaşlar gibi farklı grupları kapsadığını belirtti. Rektör ayrıca araştırma merkezinin yöneticisi ve ekip çalışmasının önemine değindi.

Kariyer atölyeleri ve mesleki eğitim:

Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete Artar, merkezde yetişkinlere yönelik mesleki eğitimlerin ön plana çıktığını söyledi. Artar, merkez bünyesindeki Kariyer Gelişim ve Mesleki Eğitim Atölyesi ile özel bireylerin iş rutinleri ve mesleki becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Hâlihazırda atölyelerde 20 özel bireyin tam zamanlı olarak eğitim aldığı, katılımcılara önce iş güvenliği eğitimi verildiği ve ardından paketleme, montaj, temizlik hizmeti gibi alanlarda pratik beceriler kazandırıldığı ifade edildi. Bu uygulama, katılımcıların iş yaşamına daha hazırlıklı girmesine katkı sağlıyor.

Günlük yaşam becerileri ve uygulamalı deneyimler:

Merkezde yürütülen uygulamalı çalışmalar arasında benzetimli para kullanımı, iç pazar uygulamaları ve mutfak eğitimi gibi etkinlikler öne çıkıyor. Katılımcılar atölye çalışmalarında aldıkları görevler karşılığında benzetimli para kazanıyor; bu parayla merkez içindeki marketten alışveriş yaparak para farkındalığı ve günlük yaşam alışkanlıklarını pekiştiriyorlar.

Ayrıca güvenli mutfak alanında eğitmen eşliğinde çay, kahve ve tost yapımı gibi baristalık uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Merkezdeki eğitim programlarına katılan 157 öğrenci spor aktiviteleri, boyama ve kitap okuma gibi sosyal ve kültürel etkinliklere de erişim buluyor.

Merkeze başvuru yapmak isteyenler, Bartın Üniversitesi web sitesinde yer alan telefon numarası veya e-posta adresi üzerinden randevu oluşturabiliyor. Başvuru süreçleri ve ayrıntılı bilgi için üniversitenin duyuruları takip edilebiliyor.

MERKEZ MÜDÜRÜ TAHİR METE ARTAR