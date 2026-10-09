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Enkazdan çıkan deniz kabuğu Maltepe çöküşünde malzeme kalitesine soru işareti düşürdü

Maltepe'de çöken 7 katlı binadan alınan beton örneklerinde deniz kabuğu tespit edildi; bulgu, malzeme niteliğine ilişkin soru işaretleri doğurdu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Enkazdan çıkan deniz kabuğu Maltepe çöküşünde malzeme kalitesine soru işareti düşürdü

Maltepe'de 7 katlı binanın çöküşü ve enkaz çalışmaları

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde dün sabah saat 05.40 civarında çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama-kurtarma ve kaldırma çalışmaları sürüyor. Olayda hayatını kaybeden 5 kişi için yürütülen çalışmaların ardından ekipler, enkazdan numune toplama ve teknik inceleme aşamasına geçti.

Moloz örneklerinde 'deniz kabuğu' bulunması:

Enkazdan alınan beton parçalarının incelenmesi sırasında bazı molozlarda deniz kabuğu olduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzeme ve karışım kalitesi hakkında kamuoyunda yeni soru işaretleri oluşturdu; bu bulgu, olayın nedenine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İncelemeler ve teknik değerlendirme bekleniyor:

Alınan örneklerin laboratuvarda yapılacak detaylı incelemeleri, çöküşün mekanik nedenleri ve yapının dayanımına ilişkin teknik değerlendirmelerin netleşmesini sağlayacak. Yetkililer ve uzmanlar, numune analizleri ve yapı raporları tamamlanmadan kesin bir sonuca varılmaması gerektiğini belirtiyor; sonuçlar, sorumluluk ve olası hukuki süreçler bakımından belirleyici olacak.

MALTEPE’DE ÇÖKEN BİNANIN BETON ÖRNEKLERİNDE DENİZ KABUĞU GÖRÜLDÜ

MALTEPE’DE ÇÖKEN BİNANIN BETON ÖRNEKLERİNDE DENİZ KABUĞU GÖRÜLDÜ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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