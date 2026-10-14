Enver Yücel kültür merkezinin temeli Piraziz'de atıldı

Temel atma töreni ve proje tanıtımı

Memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen törende, eğitimci Enver Yücel adına yaptırılacak kültür merkezinin temeli atıldı. Törene, Giresun Valisi Mustafa Koç, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ile BUEK ve Bahçeşehir temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılan isimler ve konuşmalar:

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, göreve geldikten sonra ilçede hayata geçirilen hizmetleri hatırlatarak merkezin ilçenin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ayyıldız, merkezin kültür, sanat, eğitim ve yeni fikirlerin gelişmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

BUEK İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, eserin sadece bir bina olmadığını, aynı zamanda vefa ve memleket sevgisinin simgesi olacağını belirtti. Yücel, babası Enver Yücel'in adının doğduğu topraklarda yaşayacak kalıcı bir eserle buluşmasının mutluluğunu ifade etti ve merkezin kapılarının geniş bir kesime açık olmasını diledi.

Enver Yücel de doğduğu topraklarda böyle bir eserin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, merkezin Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kültür ve kongre merkezlerinden biri olma hedefini hatırlattı ve oğluna teşekkür etti.

Proje özellikleri ve bölgeye katkısı:

Basında yer verilen bilgilere göre merkezin yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor. İlk bildirilerde merkezin 504 kişilik konferans salonu olacağı belirtilirken, törendeki konuşmada 600 kişilik konferans salonu ifadesi de yer aldı; proje kapsamında sosyal ve kültürel alanların da bulunacağı aktarıldı.

Giresun Valisi Mustafa Koç, merkezin yalnızca Piraziz'e değil, komşu ilçelere, Giresun geneline ve çevre illere hizmet sunacağını ve bölge halkının bir araya gelmesine, eğitim ile kültürel faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. TBMM temsilcileri ve diğer konuşmacılar da yatırımın hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ve kurdele kesiminin ardından temel, ilk beton harcının dökülmesiyle atıldı. Projenin ilçenin kültürel yaşamına ve bölgeye sağlayacağı katkı, yerel yetkililer ve hayırsever aile tarafından vurgulandı.

Not: Haber metninde yer alan sayısal bilgiler ve katılımcı isimleri tören sırasında yapılan açıklamalar doğrultusunda aktarılmıştır.

Enver Yücel Kültür Merkezi, Piraziz’de inşa ediliyor