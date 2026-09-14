erdoğan: bütçelerde eğitime öncelik verdik, pay yıllardır ilk sırada

cumhurbaşkanı erdoğan'dan bütçe ve eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara’da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, hazırlanan bütçelerde eğitim harcamalarına öncelik verildiğini belirterek, eğitime ayrılan payın önemine dikkat çekti.

Eğitime ayrılan payın seyri:

Erdoğan, sözlerini, "Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık" ifadeleriyle sürdürdü ve 2002 yılına atıf yaparak, merkezi bütçeden eğitime ayrılan payın o dönemde yüzde 7,6 ile 4. sırada olduğunu; fakat son 24 yıldır hep ilk sırada bulunduğunu kaydetti. Bu vurguyla, bütçe önceliklerinin uzun dönemli bir devamlılık gösterdiği mesajını verdi.

Ankara yatırımları ve törenin niteliği:

Tören, hem 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışını hem de Ankara’da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışını kapsadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, merkezi bütçe tercihlerinin somut yatırımlara nasıl yansıdığına dair bir çerçeve sundu; eğitim altyapısına ve süregelen kaynak tahsisine ilişkin siyasi taahhüdün altını çizdi.

Erdoğan'ın sözleri, bütçe planlamasının önceliklerini ve eğitimde süreklilik iddiasını öne çıkarırken, bu yaklaşımın yerel düzeydeki yatırımlar ve öğrenciler üzerindeki etkilerinin takip edileceği ifade edildi. Tören, hem sembolik hem de uygulamaya yönelik adımların bir arada değerlendirildiği bir platform olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 7,6 ile 4. sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu"