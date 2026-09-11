Erbaa'da aile tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce bir kişi hayatını kaybetti

Erbaa'da aile içi şiddet kanlı bitti:

Tokat’ın Erbaa ilçesi Koçak Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında başlayan aile içi tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne yol açtı. Olayda hayatını kaybeden kişinin Tahir Yumuşakkaya olduğu, görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrollerde belirlendi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre gece birlikte alkol alan Tahir Yumuşakkaya ile kayınbiraderi Mücahit K. arasında, Mücahit K.’nin ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mücahit K.'nin yanında bulunan bıçakla Yumuşakkaya'yı yaraladığı belirtildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti ancak Yumuşakkaya yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Ölenin cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Mücahit K. kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, incelemenin sürdüğünü ve adli sürecin takip edildiğini bildirdi.

Ablasına şiddet uygulayan eniştesini bıçaklayarak öldürdü