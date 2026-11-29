Erbaa'dan Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isim

Erbaa Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Efe Köse, Ermenistan'da düzenlenen Yıldızlar İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonasında 79 kiloda mücadele ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Müsabaka performansı:

Köse, milli forma ile katıldığı şampiyonada rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 79 kilo kategorisindeki başarısı, teknik kapasite ve kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi ve müsabaka boyunca sergilediği performans beğeni topladı.

Kulüp tebriki ve toplum için önemi:

Erbaa Belediye Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Efe Köse ve antrenörleri tebrik edildi, başarılarının devamı dilendi. Elde edilen derece hem Erbaa'ya hem de Türkiye'ye gurur yaşattı ve işitme engelli spor camiasında moral kaynağı oldu.

Genç sporcunun Avrupa şampiyonluğuyla birlikte bölgedeki spor altyapısına ve genç sporcuların motivasyonuna olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ERBAA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ SPORCUSU MEHMET EFE KÖSE, ERMENİSTAN’DA DÜZENLENEN YILDIZLAR İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA 79 KİLODA MÜCADELE EDEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.